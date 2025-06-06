TOKİ arsa satıyor! İşte fiyatları

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 41 ilde 310 muhtelif arsanın satışını gerçekleştirecek.

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Türkiye'nin konut ve arsa alanında en zengin ve en inovatif şirketi olan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, arsa satışlarına devam ediyor.

Adana, Adıyaman, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Mersin, Muğla, Sakarya ve Tekirdağ'a 19 Haziran 2025 saat 10:30'da, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Malatya, Muş, Nevşehir, Niğde, Samsun ve Şanlıurfa'da 20 Haziran 2025 saat 10:30'da ihaleler gerçekleşecek.