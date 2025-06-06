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Mattia Ahmet Minguzzi'nin teyzesine attığı son bayram mesajı yürek yaktı!

Mattia Ahmet Minguzzi'nin teyzesine attığı son bayram mesajı yürek yaktı!

Kadıköy'de gittiği bit pazarında bıçaklanarak katledilen Mattia Ahmet Minguzzi'nin teyzesi Aylin Akıncılar'ın bayram sabahında yaptığı paylaşım yürek yaktı. Ahmet'in önceki bayramda kendisine attığı mesajı paylaşan acılı teyze “Bayram kime geldi?” notunu düştü.

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İSTANBUL Kadıköy'de 2 cani tarafından öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi cinayetiyle ilgili görülecek davanın 2. duruşması 20 Haziran'da görülecek. Davaya 2 hafta kala acılı teyze Aylin Akıncılar'dan duygu dolu bir paylaşım geldi. Bayram sabahı paylaşım yapan acılı teyze, yürek yaktı.

"BAYRAM KİME GELDİ?"

Akıncılar, Ahmet'in cinayete kurban gitmeden önceki son bayramında kendisine yolladığı mesajı paylaştı. Ahmet'in 6 Nisan 2024'te yani Ramazan Bayramı'nda 'Teyzoş, enişteme söyle bayram namazını Çinili Cami'de kılalım' mesajı yürek yaktı. Mesajı paylaşan teyze 'bayram kime geldi?' notunu düştü.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin teyzesine attığı son bayram mesajı yürek yaktı! - Resim: 0

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