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Burdur'da bir kişi büyükbaş hayvanın altında kaldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Burdur'da bir kişi büyükbaş hayvanın altında kaldı

Burdur'da kurban kesim sırasında yaralanan 25 kişi hastanelik oldu.Tefenni ilçesinde bir kadın büyükbaş hayvanın altında kalarak ağır yaralandı.

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Burdur'un Tefenni ilçesi Seydiler köyünde kurban kesim sırasında Zübeyde Kılınç, traktör kepçesine bağlanan ipin kopması sonucu büyükbaş hayvanın altında kaldı.

İhbar üzerine köye sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerince önce Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan Burdur'da kurban kesim sırasında yaralanan 25 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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