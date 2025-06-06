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Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile telefonda görüştü

Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Veliaht Prens Selman ile yaptığı bayram görüşmesinde Filistin’e desteği vurguladı, başarılı hac organizasyonu nedeniyle tebriklerini iletti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye’nin Filistin halkına her zeminde destek vermeye devam edeceğini belirtti. Ayrıca, Batılı ülkelerin Suriye’ye yönelik bazı yaptırımları kaldırma yönündeki kararlarını olumlu bulduklarını ifade etti.

Erdoğan, başarılı hac organizasyonu nedeniyle Veliaht Prens Selman’ı tebrik ederken, Kurban Bayramı’nı da kutladı.

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