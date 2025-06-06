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Guatemala’daki Fuego Yanardağı patladı, yüzlerce kişi tahliye edildi

Guatemala’da bulunan Fuego Yanardağı, yeniden faaliyete geçerek gökyüzüne 5 bin metreye ulaşan kül ve sıcak gazlar püskürttü; piroklastik akıntılar vadilere yayıldı. Patlama nedeniyle üç bölge tahliye edilirken, otoyol kapatıldı ve 39 okulda eğitime ara verildi.

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Orta Amerika’da bulunan Guatemala'da yer alan Ateş Volkanı anlamına gelen Fuego yanardağında patlama meydana geldi. 5 Haziran 2025'ten itibaren yeniden faaliyete geçen yanardağ, patlamanın etkisiyle gökyüzüne yoğun kül ve sıcak gazlar püskürttü.

Kül bulutları, deniz seviyesinden yaklaşık 5 bin metre yüksekliğe ulaştı. Las Lajas, Ceniza ve Seca vadilerine doğru 7 kilometreye kadar uzanan piroklastik akıntılar gözlemlendi. 

BÖLGE TAHLİYE EDİLDİ 

Ulusal Afet Önleme Merkezi, yanardağ yakınındaki 3 bölgede yaşayanların barınaklara taşındığını açıkladı. Afet Önleme Merkezi, yanardağın patlamaya devam edeceğini belirtti. Yetkililer ayrıca bölgedeki bir otoyolu kapattı ve 39 okulda eğitime ara verdi.

EN ŞİDDETLİ PATLAMAYI 2018 YILINDA YAŞADI

 Orta Amerika'nın en aktif yanardağlarından biri ve Guatemala'nın başkentine 53 km uzaklıkta olan Fuego yanardağı 3763 metre yüksekliği bulunuyor. En şiddetli patlamasını 2018 yılında yaşayan yanardağ bölgesinde 194 kişi hayatını kaybederken, 234 kişi ise kayboldu.

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