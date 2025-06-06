BIST 9.487
DOLAR 39,22
EURO 44,65
ALTIN 4.193,23
HABER /  GÜNCEL

Samsun-Sinop yolunda feci kaza: Yaralılar var

Samsun-Sinop yolunda feci kaza: Yaralılar var

Samsun’un Atakum ilçesinde panelvan ile otomobilin Turgut Özal Kavşağı’nda çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı, yaralılardan Yakup B. ve Fehime Y'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Abone ol

Samsun'un Atakum ilçesinde panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Mert O. yönetimindeki 55 AES 443 plakalı otomobil, Yakup B. idaresindeki 55 AJD 793 panelvan ile Atatürk Bulvarı Turgut Özal Kavşağı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Arzu B, Ece B, Fehime Y. ve İbrahim Y. yaralandı.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Yakup B. ve Fehime Y'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Samsun-Sinop kara yolunun Bafra istikametinde trafik bir süre kontrollü sağlandı.

ÖNCEKİ HABERLER
A Milli Kadın Futbol Takımı'mızın rakibi belli oldu
A Milli Kadın Futbol Takımı'mızın rakibi belli oldu
Guatemala’daki Fuego Yanardağı patladı, yüzlerce kişi tahliye edildi
Guatemala’daki Fuego Yanardağı patladı, yüzlerce kişi tahliye edildi
İsrail ordusu, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana 226 gazeteciyi öldürdü
İsrail ordusu, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana 226 gazeteciyi öldürdü
Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile telefonda görüştü
Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile telefonda görüştü
ABD'de tarım dışı istihdam mayısta beklentileri geride bıraktı
ABD'de tarım dışı istihdam mayısta beklentileri geride bıraktı
Burdur'da bir kişi büyükbaş hayvanın altında kaldı
Burdur'da bir kişi büyükbaş hayvanın altında kaldı
Akdeniz'de deprem oldu! AFAD'dan açıklama geldi
Akdeniz'de deprem oldu! AFAD'dan açıklama geldi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, açıkladı! Arife günü 863 trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, açıkladı! Arife günü 863 trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti
TOKİ arsa satıyor! İşte fiyatları
TOKİ arsa satıyor! İşte fiyatları
Alperen Şengün'e memleketi Giresun'da yoğun ilgi
Alperen Şengün'e memleketi Giresun'da yoğun ilgi
Ücretsiz halk plajı sayısı 19 oldu
Ücretsiz halk plajı sayısı 19 oldu
Mattia Ahmet Minguzzi'nin teyzesine attığı son bayram mesajı yürek yaktı!
Mattia Ahmet Minguzzi'nin teyzesine attığı son bayram mesajı yürek yaktı!