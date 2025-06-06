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İsrail ordusunun öldürdüğü gazeteci sayısı belli oldu

İsrail ordusunun öldürdüğü gazeteci sayısı belli oldu

İsrail'in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybeden gazeteci sayısı ortaya çıktı

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İsrail'in Gazze'ye yönelik orantısız saldırıları 7 Ekim 2023'ten beri devam ediyor. Saldırılarda 50 binin üzerinde sivil hayatını kaybetti. Açıklanan verilere göre İsrail ordusunun bu saldırılarında, 226 gazeteci de hayatını kaybetti.

ÖLEN GAZETECİLERİN SAYISI 226'YA ULAŞTI

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürdüğü gazetecilerin sayısının 226'ya ulaştığı kaydedildi.

FİLİSTİNLİ BİR GAZETECİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada, İsrail ordusunun dün Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesi avlusuna düzenlediği saldırıda ağır yaralanan El-Arabi televizyon kanalında kameraman olarak görev yapan Filistinli gazeteci Ahmed Kalca'nın bugün hayatını kaybettiği belirtildi.

DÜNYA KAMUOYUNA ÇAĞRI

İsrail ordusunun Filistinli gazetecileri sistematik şekilde hedef aldığı ifade edilen açıklamada, İsrail'in basın mensuplarına yönelik saldırıları en şiddetli ifadelerle kınandı.

Açıklamada, Uluslararası Gazeteciler Birliğine, Arap Gazetecileri Birliğine ve tüm dünyaya İsrail'i kınamaları için çağrı yapıldı.

BİR GAZETECİ DE AĞIR YARALANDI

Gazeteci Ahmed Kalca, dün İsrail'in El-Ehli Baptist Hastanesi avlusuna düzenlediği saldırıda ağır yalanmıştı.

Bir hastane kaynağı dün yaptığı açıklamada, Kalca’ya kalp masajı yapılarak yeniden hayata döndürüldüğü, ancak durumunun hâlâ çok kritik olduğu bilgisini vermişti.

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