Trump yine FED Başkanı'na yüklendi: Felaket

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social’da yaptığı paylaşımda, Fed Başkanı Jerome Powell’ı “felaket” olarak nitelendirerek ABD Merkez Bankası’nın faiz oranlarını "tam puan" düşürmesi gerektiğini savundu.

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ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını "tam puan" düşürmesi gerektiğini vurguladı. Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, Fed Başkanı Jerome Powell’ı sert bir şekilde eleştiren Trump, Avrupa'nın faiz indirimlerine karşılık ABD'nin hiç faiz indirimi yapmamasına dikkat çekti.

POWELL'A SERT ELEŞTİRİ

Trump, Fed Başkanı Jerome Powell için "çok geç" lakabını kullanarak onu "felaket" olarak tanımladı. Avrupa'nın 10 kez faiz indirimi yapmasına rağmen ABD'nin hiç yapmamasına dikkat çeken Trump, Powell'ı hedef aldı.

"FED FAİZ ORANLARINI YETERİNCE HIZLI DÜŞÜRMÜYOR"

Trump, Fed’in faiz oranlarını yeterince hızlı düşürmediğini ve borçlanma maliyetlerini çok yüksek tuttuğunu belirterek, borçların daha düşük faiz oranlarıyla finansman sağlanması gerektiğini savundu.

BIDEN'IN BORÇLANMA POLİTİKASI

Trump, Biden’ın kısa vadeli borçlanma tercihlerinin yanlış olduğunu iddia ederek, eğer Fed faiz indirimi yapmış olsaydı, uzun ve kısa vadeli faiz oranları büyük ölçüde düşürülmüş olacağını söyledi.