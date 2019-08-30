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Avrupa Ligi'nde Türk ekiplerinin muhtemel rakipleri belli oldu

İhlas Haber Ajansı
Avrupa Ligi'nde Türk ekiplerinin muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek olan Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar bugün Monaco'da TSİ 14.00'te çekilecek kura belli olacak. Türkiye'den Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir kuraya katılacak. 48 takımın yer aldığı kura çekimine Beşiktaş 1. torbadan Başakşehir 3. torbadan ve Trabzonspor 4. torbadan katılacak. 

İlk maçlar 19 Eylül’de 
Avrupa Ligi'nde grup maçları, 19 Eylül'de başlayıp 12 Aralık'ta sona erecek. Son olarak İngiltere ekibi Chelsea'nin müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 27 Mayıs 2020'de Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak. 

Muhtemel rakipler şöyle: 
1. Torba: Beşiktaş, Manchester United, Sevilla, Arsenal, Porto, Roma, Dinamo Kiev, Basel, Sporting, CSKA Moskova, Wolfsburg, Lazio 

2. Torba: PSV, Krasnodar, Celtic, Kopenhag, Braga, Gent, Borussia Monchengladbach, Young Boys, Astana, Ludogorets, APOEL, Eintracht Frankfurt 

3. Torba: Medipol Başakşehir, Saint-Etienne, Karabağ, Feyenoord, Getafe, Espanyol, Malmö, Partizan, Standard Liege, Wolverhampton, Rennes, Rosenborg 

4. Torba: Trabzonspor, AZ Alkmaar, Vitoria Guimaraes, FC Oleksandriya, F91 Dudelange, LASK Linz, Wolfsberger AC, Slovan Bratislava, FC Lugano, Glasgow Rangers, Cluj, Ferencvaros 

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