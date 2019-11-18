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Asansör pazarladığı iddia edilen CHP Genel Başkan Yardımcısı kim? İpucu da var

İnternet Haber

Akşam yazarı Emin Pazarcı, İzmir'de belediyelere asansör firmasının pazarlamasını yaptığı iddia edilen CHP genel başkan yardımcısını isim vermeden Twitter'da paylaştı.

Akşam yazarı Emin Pazarcı'nın İzmir'de belediyelere asansör pazarlamakla suçladığı CHP Genel Başkan Yardımcısı, gündeme bomba gibi düştü.

"Belediyelere asansör pazarlıyor"

Pazarcı, paylaştığı Twitter mesajında "İzmir başta olmak üzere o belediye benim, bu belediye senin gezip asansör pazarlıyor." ifadelerine yer verdi.

Tuncay Özkan iddiası

Sosyal medyada bu siyasetçinin kim olduğun merak konusu oldu. Pazarcı'nın Twitter'da açıklalamadığı ancak ipucu verdiği CHP Genel Başkan Yardımcısı'nın Tuncay Özkan olduğu iddia edildi.

Yaklaşık 2 ay önce Yeni Asır gazetesi, Özkan'ın belediyelerden denetimlerini İstanbul merkezli bir asansör firmasına vermelerini istediğini yazmıştı.

Özkan'ın CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'la birlikte birçok ilçe belediye başkanını ziyaret ettiği bilgisini paylaşan gazete, haberde "Özkan'ın bir belediye başkanı ziyaretinde çekilen ve belediye başkanı tarafından sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf da, bu 'pazarlama'yı ortaya koydu. Özkan, Özkoç ve söz konusu belediye başkanının bulunduğu fotoğraf karesinde 'AND'nin çantaları da yer aldı." ifadelerine yer vermişti.

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