Jeff Bezos birinciliği Bill Gates'e kaptırdı Dünyanın en zengini artık o

Uzun zamandır 'Dünyanın en zengini listesinde ilk sırada yer alan Jeff Bezos, birinciliği Microsoft'un sahibi Bill Gates'a kaptırdı.

Bloomberg'in haberine göre, şirketlerinin hisselerinde oluşan son hareketlerle birlikte Bill Gates'in kişisel serveti 110 milyar dolara çıktı. Jeff Bezos'un kişisel serveti ise 109 milyar dolar seviyesinde kaldı.

ABD Savunma Bakanlığı'nın bulut teknolojisi ihalesini Bezos'un firması Amazon yerine Gates'in firması Microsoft'a vermesi hisse hareketlerinde etkili oldu. Gates, 25 Ekim tarihinde kısa bir süre için yine Bezos’u geçmişti.

Jeff Bezos kimdir?

Jeffrey Preston "Jeff" Bezos (d. 12 Ocak 1964) Amazon.com'un kurucusu olan Amerikan girişimci ve iş adamı. E-ticaretin gelişmesine büyük katkı sağladı. Amazon.com onun yönetiminde dünyanın en büyük ve örnek alınan internet satışı şirketi oldu. Bu öncü hareketi nedeniyle Time Dergisi tarafından 1999'da Yılın Kişisi seçildi.