Asal Araştırma'dan son anket! Kararsızlar sonrası büyük fark

Asal Araştırma 26 ilde yaptığı son anketin sonucunu paylaştı. Ankette "Bu Pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" diye soruldu.

Asal Araştırma, 26 ilde 16-24 Ocak tarihlerinde 18 yaş ve üzeri 2 bin kişi ile yaptığı son anketin sonucunu paylaştı. Ankette "Bu Pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz? " diye soruldu.

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ankette CHP yüzde 34.8 oy alarak ilk sırada yer aldı.

ASAL Araştırma'nın anket sonuçları şöyle:

CHP:%34.8

AK Parti:%32.1

DEM Parti:%8.4

MHP:%7.0

İYİ Parti:%4.9

Zafer Partisi:%3.3

Yeniden Refah Partisi:%3.0

Anahtar Parti:%2.7

Türkiye İşçi Partisi:%1.2

Diğer:%2.6