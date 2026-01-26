BIST 13.004
Lexus LBX "En İyi Kabine Sahip Küçük SUV" seçildi

Lexus, 'What Car? Ödülleri'nde B-SUV modeli LBX ile 'En İyi Kabine Sahip Küçük SUV' kategorisinde ödül kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geçen yıl aynı organizasyonda üst üste ikinci kez 'Yılın Küçük SUV'u' seçilen model, bu kez iç mekan özellikleriyle öne çıktı.

'2024 Yılın Otomobili' unvanına da sahip LBX, kabinindeki işçilik, teknoloji ve kullanım detayları nedeniyle bu kez 'En İyi Kabine Sahip Küçük SUV' kategorisinde ödüle layık görüldü.

'Takumi' işçiliğiyle hazırlanan malzemeler, sezgisel kontrollere sahip sessiz kabin ve Mark Levinson ses sistemi gibi özellikler, modelin öne çıkan unsurları arasında yer alıyor.

Markanın 'Tazuna' kokpit felsefesiyle tasarlanan araçta, sürücünün minimum el ve göz hareketiyle bilgilere erişmesi amaçlanırken, ön yolcu tarafında panele eğimli tasarım uygulandı.

Modelde, donanım seviyesine göre, yarı anilin deri, 'Ultrasuede' kombinasyonu veya hayvansal ürün içermeyen alternatif döşeme seçenekleri sunuluyor.

Kompakt SUV segmentinde yer alan araç, 1,5 litrelik tam hibrit motoruyla 136 HP güç ve 185 Nm tork üretiyor. 0-100 kilometre/saat hızlanmasını 9,2 saniyede gerçekleştiren model, WLTP birleşik ölçümlerine göre 100 kilometrede 4,4 litre yakıt tüketiyor ve 100 gram/kilometre karbondioksit emisyon değerine sahip bulunuyor.

