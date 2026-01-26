2026'da emekliye bankalardan promosyon yarışı... Rakamlar uçtu, hangi banka ne kadar veriyor

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU

DenizBank, emeklilere 12.000 TL'ye kadar nakit promosyon imkanı sunuyor. Buna ek olarak bankada yeni hesap açan ve maaşını 3 yıl boyunca DenizBank'tan almayı taahhüt eden; Kredili Mevduat Hesabı, otomatik fatura talimatı ve aktif kredi kartı kullanan emeklilere, maaş tutarına bağlı olarak 15.000 TL'ye kadar ilave promosyon avantajı sağlanıyor.