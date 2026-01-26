BIST 13.004
2026'da emekliye bankalardan promosyon yarışı... Rakamlar uçtu, hangi banka ne kadar veriyor

2026 yılı emekli maaş artış oranlarının kesinleşmesiyle birlikte bankalar da promosyon tutarlarını güncelledi. Nakit ödemenin yanı sıra ek kampanya ve avantajlar sunan bankalar, emeklileri kendi bünyelerine çekmek için yarışa girdi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarını taşımadan önce güncel rakamları mercek altına alırken; Akbank, TEB, VakıfBank, Garanti BBVA, İş Bankası ve Ziraat Bankası'nın sunduğu promosyonlar dikkat çekti. Peki en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte detaylar...

2026 yılına girilmesiyle birlikte emekli promosyonlarında yeni dönem başladı. Maaş artışlarının kesinleşmesinin ardından bankalar, emeklilere sundukları promosyon tutarlarını güncelledi. Akbank, TEB, VakıfBank, Garanti BBVA, İş Bankası ve Ziraat Bankası'nın yeni ödeme rakamları emeklilerin yakın takibi altına girdi. Hem yeni emekli olanlar hemde mevcut sözleşmesini yenilemeyi planlayanlar, en yüksek promosyonu sunan bankayı bulmak için kampanyaları karşılaştırıyor. Banka banka güncel promosyon tutarları ve detaylar haberimizde...

Ocak 2026 döneminde SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı yüzde 12,19 olarak açıklandı. Aynı zamanda 2026 Ocak ayı itibarıyla en düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye yükseltilmesine karar verildi. Bu gelişmelerin ardından bankaların promosyon kampanyaları da yeniden şekillendi.

GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI 2026

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Halkbank, emeklilere maaş tutarına göre 3 yıllık promosyon ödemesi yapıyor:

  • Aylık brüt maaşı 10.000 TL ile 14.999,99 TL arasında olanlara 8.000 TL,
  • 15.000 TL ile 19.999,99 TL arasında olanlara 10.000 TL,
  • 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL promosyon ödemesi gerçekleştiriliyor.
DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU

DenizBank, emeklilere 12.000 TL'ye kadar nakit promosyon imkanı sunuyor. Buna ek olarak bankada yeni hesap açan ve maaşını 3 yıl boyunca DenizBank'tan almayı taahhüt eden; Kredili Mevduat Hesabı, otomatik fatura talimatı ve aktif kredi kartı kullanan emeklilere, maaş tutarına bağlı olarak 15.000 TL'ye kadar ilave promosyon avantajı sağlanıyor.

