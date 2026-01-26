2026'da emekliye bankalardan promosyon yarışı... Rakamlar uçtu, hangi banka ne kadar veriyor
2026 yılı emekli maaş artış oranlarının kesinleşmesiyle birlikte bankalar da promosyon tutarlarını güncelledi. Nakit ödemenin yanı sıra ek kampanya ve avantajlar sunan bankalar, emeklileri kendi bünyelerine çekmek için yarışa girdi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarını taşımadan önce güncel rakamları mercek altına alırken; Akbank, TEB, VakıfBank, Garanti BBVA, İş Bankası ve Ziraat Bankası'nın sunduğu promosyonlar dikkat çekti. Peki en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte detaylar...
Ocak 2026 döneminde SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı yüzde 12,19 olarak açıklandı. Aynı zamanda 2026 Ocak ayı itibarıyla en düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye yükseltilmesine karar verildi. Bu gelişmelerin ardından bankaların promosyon kampanyaları da yeniden şekillendi.
GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI 2026
HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU
Halkbank, emeklilere maaş tutarına göre 3 yıllık promosyon ödemesi yapıyor:
- Aylık brüt maaşı 10.000 TL ile 14.999,99 TL arasında olanlara 8.000 TL,
- 15.000 TL ile 19.999,99 TL arasında olanlara 10.000 TL,
- 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL promosyon ödemesi gerçekleştiriliyor.