BIST 13.004
DOLAR 43,38
EURO 51,41
ALTIN 7.101,12
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kız çocuğu aranıyor

Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kız çocuğu aranıyor

Adana'nın Kozan ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 16 yaşındaki kız çocuğu aranıyor.

Abone ol

Adana'nın Kozan ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 16 yaşındaki kız çocuğu aranıyor.

Velicanlı Mahallesi'ndeki evinden ayrılan 16 yaşındaki Hatice Kaya'nın eve dönmemesi üzerine ailesi kayıp başvurusunda bulundu.

Bunun üzerine jandarma, AFAD ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle bölgede arama çalışması başlatıldı.

Çalışmaların gece saatlerinde de süreceği öğrenilmişti.

EVİNİN YAKININDA BULUNDU

Jandarma, AFAD ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ekiplerince yürütülen çalışmada kız çocuğu, evinin yakınında bulundu.

Sağlık kontrolünden geçirilen H.K. ailesine teslim edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, transfer dönemindeki amaçlarını açıkladı
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, transfer dönemindeki amaçlarını açıkladı
5G'ye geçmeye ramak kala 4,5G'li abone sayısı 91 milyonun üzerine çıktı
5G'ye geçmeye ramak kala 4,5G'li abone sayısı 91 milyonun üzerine çıktı
Fatih Altaylı yaprak sarması sarıyormuş! İlk video olay nasıl attırdın beni içeri
Fatih Altaylı yaprak sarması sarıyormuş! İlk video olay nasıl attırdın beni içeri
Sabri ülker Vakfı'nda yeni dönem
Sabri ülker Vakfı'nda yeni dönem
Lexus LBX "En İyi Kabine Sahip Küçük SUV" seçildi
Lexus LBX "En İyi Kabine Sahip Küçük SUV" seçildi
7.7 milyarlık araziye çökeceklerdi! Sahibi cumhurbaşkanı torunu çıktı
7.7 milyarlık araziye çökeceklerdi! Sahibi cumhurbaşkanı torunu çıktı
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında Merve Eryiğit de itirafçı oldu! İfadesinde bakın neler anlattı
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında Merve Eryiğit de itirafçı oldu! İfadesinde bakın neler anlattı
Çevrim içi oyun oynadığı liseliye dehşeti yaşarttı! Yemek yeme bahanesiyle çağırdı...
Çevrim içi oyun oynadığı liseliye dehşeti yaşarttı! Yemek yeme bahanesiyle çağırdı...
Trump risk altında! ABD hükümeti tekrar kapanabilir
Trump risk altında! ABD hükümeti tekrar kapanabilir
Akbank, 2 bin girişimin yolculuğuna eşlik etti
Akbank, 2 bin girişimin yolculuğuna eşlik etti
Yıllık enflasyon beklentisi hanehalkı için arttı
Yıllık enflasyon beklentisi hanehalkı için arttı
İstanbul'da bir evde 3 ceset bulundu 1 kişinin ise durumu ağır
İstanbul'da bir evde 3 ceset bulundu 1 kişinin ise durumu ağır