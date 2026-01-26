BIST 13.004
DOLAR 43,38
EURO 51,41
ALTIN 7.101,12
HABER /  GÜNCEL

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmanın iddianamesi hazırlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmanın iddianamesi hazırlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada aralarında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in de bulunduğu 41 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu.

Abone ol

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında 5 Temmuz 2025'te tutuklanan Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek, eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ile iş insanları F.A. ve M.O.K'nin aralarında bulunduğu 41 şüpheli hakkında soruşturma işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

Açıklamada, şüpheliler hakkında zincirleme suç hükümleri kapsamında "icbar suretiyle irtikap", "haksız mal edinme", "nüfuz ticareti", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması", "nitelikli dolandırıcılık" ve "iftira'' suçlarından 702 sayfalık iddianame düzenlendiği kaydedildi.

İddianamede bu aşamada tespit edilen 26 eylem hakkında hukuki değerlendirmenin yapıldığı aktarılan açıklamada, şüphelilerden Muhittin Böcek'in zincirleme suç hükümleri kapsamında "icbar suretiyle irtikap", "haksız mal edinme" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı degerlerinin aklanması'' suçlarından cezalandırılmasının istendiği belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerden İlker Arslan'a "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" ve "haksız mal edinme", Mustafa Gökhan Böcek'e yardım eden sıfatıyla "icbar suretiyle irtikap" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması'' ile "nüfuz ticareti" suçlarından ceza verilmesinin talep edildiği vurgulandı.

Oğul Böcek'in "yardım eden sıfatıyla haksız mal edinme" suçlarından ve ayrıca dosya kapsamına yansıyan tespitler doğrultusunda "suçu meslek edinen kişi" olarak da cezalandırılmasının talep edildiği bildirildi.

Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek ve eski gelini Z.K'nin de zincirleme suç hükümleri kapsamında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" suçundan cezalandırılmalarının talep edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İddianame içeriğinde tüm şüphelilerden el koyulan nakdi TL veya döviz cinsinden yaklaşık 170 milyon 83 bin 116 lira mevduatın ve ayrıca el koyma kararı verilen 10 daire, 5 araç, 5 iş yeri, 1 Rolex marka saat ve cep telefonu olmak üzere yaklaşık değeri 258 milyon 600 bin lira taşınmaz ve taşınır malın müsaderesinin talep edildiği, düzenlenen iddianame Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesine 2026/23 iddianame değerlendirme numarası ile tevzi edildiği kamuoyunun bilgilerine saygı ile sunulur."

ÖNCEKİ HABERLER
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Saar'ı kabul etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Saar'ı kabul etti
Her evde var! Ünlü süt ve peynir devi iflasın eşiğinde
Her evde var! Ünlü süt ve peynir devi iflasın eşiğinde
Liseye girişte mülakat dönemi mi başlıyor? MEB'den açıklama geldi
Liseye girişte mülakat dönemi mi başlıyor? MEB'den açıklama geldi
Barış Turgut organize suç örgütüne operasyon! 17 kişi tutuklandı
Barış Turgut organize suç örgütüne operasyon! 17 kişi tutuklandı
Babasının arabasında ölü bulundu!
Babasının arabasında ölü bulundu!
Beşiktaş GAİN, BKT Avrupa Kupası'nda yarın Dolomiti Energia'ya konuk olacak
Beşiktaş GAİN, BKT Avrupa Kupası'nda yarın Dolomiti Energia'ya konuk olacak
Hamaney yer altında mı saklanıyor? Maduro senaryosu korkusu
Hamaney yer altında mı saklanıyor? Maduro senaryosu korkusu
Dar gelirli ailelere müjde! Ödemelerde destek sağlanacak
Dar gelirli ailelere müjde! Ödemelerde destek sağlanacak
Tribünler ayakta: Rafa Silva ilk maçında Benfica’yı uçurdu
Tribünler ayakta: Rafa Silva ilk maçında Benfica’yı uçurdu
Domenico Tedesco'dan maç sonrası kritik açıklama: Eğer biri suçlanacaksa bu ben olmalıyım
Domenico Tedesco'dan maç sonrası kritik açıklama: Eğer biri suçlanacaksa bu ben olmalıyım
İsrailli general açıkladı! ABD'nin muhtemel İran saldırısına hazırlık yapıyoruz
İsrailli general açıkladı! ABD'nin muhtemel İran saldırısına hazırlık yapıyoruz
Terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi'nin hedefinde Türkiye var! Verdiği talimat ifşa oldu
Terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi'nin hedefinde Türkiye var! Verdiği talimat ifşa oldu