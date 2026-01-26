Terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi'nin hedefinde Türkiye var! Verdiği talimat ifşa oldu

Suriye'de köşeye sıkışan terör örgütü YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi'nin 15 günlük ateşkes sürecini "hazırlık" olarak kullanacağı ve süreci sabote etmeye çalıştığı öğrenildi. Elebaşı Abdi'nin teröristlerine "Türkiye'nin hedefinde sadece YPG/SDG değil, Kürt halkı da var. Suriye ordusunun bütün silahları Türkiye'ye ait. Bizi Suriye değil Türkiye vuruyor" yalanını yayma talimatı verdiği ifade edildi.

Suriye Savunma Bakanlığının, terör örgütü YPG ile varılan ateşkesin 15 gün süreyle uzatıldığını açıklamasının ardından gözler sürecin seyrine çevrildi. Önce 10 Mart Mutabakatı'na uymamak için 10 ay boyunca tek bir adım dahi atmayan, ardından 18 Ocak anlaşmasını önce imzalayıp ardından tanımayan terör örgütü YPG/SDG lideri Mazlum Abdi'nin ateşkesin bozulması için kara propaganda talimatı verdiği belirlendi.

Ateşkes sürecinde hazırlık yapacaklar

Güvenlik kaynaklarının elde ettiği istihbarat bilgilerine göre, teröristler, 15 günlük ateşkes sürecini "hazırlık" olarak kullanacak ve süreç sabote etmek isteyecek.

Terör örgütünün hedefinde Türkiye var

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre terör örgütünün sözde yöneticileri tarafından örgütün basın ve propaganda işleri ile ilgilenen teröristlere, dünya kamuoyunun etkilenmesi için açık talimatların iletildiği tespit edildi. Ateşkes sürecini algı operasyonu yürütmek için kullanacak olan YPG/SDG'nin hedefinde Türkiye var.

Algı yaymaya çalışacaklar

ABD'nin hamiliğini kaybederek ortada kalan terör örgütünün, Türkiye'nin DEAŞ ile hareket ettiği algısını yaymaya çalışacağı öğrenildi. Örgütün hem Suriye hem de dünyada "Türkiye'nin hedefinde sadece YPG/SDG değil, Kürt halkı da var. Suriye ordusunun bütün silahları Türkiye'ye ait. Bizi Suriye değil Türkiye vuruyor" yalanını yayma peşinde olduğu ifade edildi.