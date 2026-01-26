Cumhur İttifakı 6 Şubat’ın 3. yılında Osmaniye’de olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümünde Osmaniye’de bir araya gelecek. İki lider, depremde hayatını kaybedenler için düzenlenecek anma programlarına katılacak, ardından tamamlanan projelerin toplu açılışını gerçekleştir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, 6 Şubat’ta Bahçeli’nin memleketi Osmaniye’de deprem şehitlerini anma etkinliklerine ve toplu açılış törenlerine katılacak.

Ziyaretin, hem deprem şehitlerini anmak hem de şehrin yeniden ayağa kalkma sürecini taçlandırmak açısından büyük anlam taşıdığı ifade ediliyor. Hafta sonu Aydın’a ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin deprem konutlarının yapılamayacağı yönündeki eleştirilerini hatırlatarak “Hükümet bu enkazın altında kalır, bunlar enkazı kaldıramaz, evleri inşa edemezler’ dediler. Dünyanın en büyük şantiyesini deprem bölgemizde kurarak, 7 gün 24 saat esasıyla çalıştık, çabaladık, millete mahcup olmamak için adeta çırpındık. Avrupa’sı dahil dünyada hemen hiçbir ülkenin altından kalkamayacağı bir yükü alnımızın akıyla sırtladık” diye konuşmuştu.

ANKARA’DA KURA ÇEKİMİ

Deprem konutlarının tamamlanmasının ardından başlatılan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “500 Bin Sosyal Konut Projesi” ile ilgili kura çekimleri de devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 5 Şubat’ta başkent Ankara’da yapılacak kura çekimi törenine katılması bekleniyor. Proje kapsamında Ankara’da 30 bin 823 sosyal konut inşa edilecek. Dar gelirli aileleri ev sahibi yapmayı hedefleyen projenin ilk konutları Mart 2027’de teslim edilecek.

BU HAFTA DOKUZ İLDE KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında bu hafta dokuz ilde daha kura çekilişi yapılacağını duyurdu. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığının hayata geçirdiği Yüzyılın Konut Projesi’nin kura çekimlerinde dört hafta geride kaldı. Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 26-31 Ocak haftasının kura takvimine yer vererek, “Milletimize söz verdiğimiz gibi ülkemizin dört bir yanında 500 bin yuvanın anahtarlarının sahiplerini belirlemeye devam ediyoruz. Bugüne kadar 32 şehirde 121 bin 265 konutun hak sahibi belli oldu. Bu hafta dokuz şehrimizde daha kura heyecanını yaşayacağız” ifadelerini kullandı.

22 BİN KONUT DAHA

Yeni haftanın takvimine göre, 27 Ocak Salı günü Kilis’te 1170, 28 Ocak Çarşamba günü Sinop’ta 947, 29 Ocak Perşembe günü Niğde’de 2 bin 604, 30 Ocak Cuma günü Aksaray’da 2 bin 353, Ordu’da 3 bin 334 ve Karabük’te 1600, 31 Ocak Cumartesi günü ise Samsun’da 6 bin 397, Nevşehir’de 2 bin 368 ve Bartın’da bin 620 konut için kura çekimi yapılacak. 26-31 Ocak haftasında toplam 22 bin 393 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek. Böylece 31 Ocak’ta kurası tamamlanan il sayısı 41’e, hak sahipleri belirlenen konut sayısı ise 143 bin 658’e yükselecek.