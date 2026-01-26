Yavuz Ağıralioğlu oy oranlarını açıkladı "yazın bunu ikiye katlarız" dedi

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Türkiye'nin AKP ile CHP arasında sıkışan "cephe ve tahterevalli" siyasetinden yorulduğunu savundu. Ağıralioğlu, "Oy oranımız yüzde 5, yazın bunu ikiye katlarız" dedi.

Abone ol

İYİ Parti'den istifa ederek 15 ay önce Anahtar Parti'yi kuran Yavuz Ağıralioğlu, siyaset gündemi ve partisinin hedeflerine ilişkin BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'a konuştu.

Henüz bir yıllık parti olmalarına karşın, oy oranlarının "cam tavan" olarak nitelendirdiği yüzde 5 seviyesine ulaştığını savunan Ağıralioğlu, yazın bu oranı ikiye katlayacaklarını iddia etti.

Anahtar Parti'nin elindeki verilere göre, partiye yönelen oyların yüzde 45'i AK Parti ya da MHP'den, yüzde 30'u ise CHP ya da İYİ Parti'den, yüzde 25'i de diğer partilerden geliyor.

'Milliyetçi cephe' ittifakı mümkün mü?

Yavuz Ağıralioğlu'nun "milliyetçi-muhafazakar" kimliği nedeniyle Anahtar Parti'nin de kamuoyundaki algısı bu yönde.

Peki önümüzdeki seçimde bir "milliyetçi cephe" ittifakı gündeme gelebilir mi?

Ağıralioğlu, şimdiden seçim ittifakı konuşmayı "erken" bulduğunu söylemekle birlikte, "Ama bir şuur hattı olacaktır" dedi.

"Ben müstakil yürüyeceğim. Biz merkez olma potansiyeli taşıyan, şemsiye parti olabilecek durumda olan bir partiyiz" diye konuşan Ağıralioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dolayısıyla ben bunu ittifak kombinasyonları içerisinde ezmem. Ama bizim bir şuur beraberliğimiz olur. O şuur beraberliği ne? Cumhuriyet, demokrasi, demografimizle ilgili tehditler, Türk milleti için ortak tehdit olarak gördüğümüz her şey."

'AK Parti'ye yanlamak başka, sosyolojisine yanlamak başka bir şey'

Yavuz Ağıralioğlu, kendilerinin diğer muhalefet partilerinden farklı olarak, "hakaret etmeden, küfür etmeden, saygısızlık etmeden eleştiren, seviyeli, terbiyeli yapıcı muhalefet" yaklaşımı ile hareket ettiğini söyledi.

Ağıralioğlu'na göre bu durumun siyasi rekabette kendisini avantajlı hale getirecek.

Siyasi kulislerde, bu yaklaşımı nedeniyle AK Parti'ye katılabileceği ya da ittifak yapabileceği iddialarını anımsattığımızda Ağıralioğlu, "İYİ Parti'deyken de böyle diyenler oldu. Ama bana AK Parti'ye gidecek diyenlerin hepsi bugün AK Parti'ye geçti" sözleriyle tepki gösterdi.

Hedefinin AKP tabanından oy almak olduğunu vurgulayan Ağıralioğlu, "AK Parti'ye yanlamak başka bir şey, AK Parti'nin sosyolojisine yanlamak başka bir şey" dedi.

Ağıralioğlu, "Ben AK Parti'nin, MHP'nin meşruiyet bulduğu, taban bulduğu, destek bulduğu yere talibim. İktidara oy veren seçmenin gönlünü kazanamazsanız nasıl iktidar olacaksınız ki?" diye konuştu.

Yavuz Ağıralioğlu, AKP ile MHP arasında da oy geçişkenliği anlamında bir "tahterevalli" olduğunu, AK Parti'ye sızan seçmenin MHP'ye oy verebildiğini söyledi.