BIST 12.993
DOLAR 43,39
EURO 51,50
ALTIN 7.064,28
HABER /  SPOR

Kenan Yıldız haftanın maçına damga vurdu

Kenan Yıldız haftanın maçına damga vurdu

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maçta Juventus, sahasında Napoli'yi 3-0 mağlup etti. Etkili bir performans sergileyen Kenan Yıldız, takımın ikinci golünü attı.

Abone ol

Juventus'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Jonathan David, 77. dakikada milli futbolcu Kenan Yıldız ve 86. dakikada Filip Kostic attı.

Kenan Yıldız, 87. dakikada yerini Federico Gatti'ye bıraktı.

Milli futbolcu, 3 puanlı sistemin uygulandığı dönemde, aynı sezonda Napoli'ye iki lig maçında da gol atan 5. Juventuslu futbolcu oldu. Daha önce Cristiano Ronaldo (2019-20), Alessandro Del Piero (2000-01), Darko Kovacevic (2000-01) ve Fabrizio Ravanelli (1994-95) bunu başarmıştı.

Juventus bu galibiyetin ardından puanını 42'ye çıkarırken, Napoli 43 puanda kaldı. (görüntü S Sport)

ÖNCEKİ HABERLER
Kütahya'da 15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü
Kütahya'da 15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü
El freni çekilmeyen araç Porsuk çayına düştü
El freni çekilmeyen araç Porsuk çayına düştü
Balıkesir Sındırgı'da deprem oldu AFAD büyüklüğünü açıkladı
Balıkesir Sındırgı'da deprem oldu AFAD büyüklüğünü açıkladı
Filipinler'in Mindanao bölgesinde 359 kişiyi taşıyan feribot battı
Filipinler'in Mindanao bölgesinde 359 kişiyi taşıyan feribot battı
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan: Önce Allah’a sonra Erdoğan’a güveniyoruz
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan: Önce Allah’a sonra Erdoğan’a güveniyoruz
Obama’dan ICE eleştirisi: Değerlerimiz saldırı altında
Obama’dan ICE eleştirisi: Değerlerimiz saldırı altında
Türkiye’yi hedef alan DEAŞ iddialarına DMM’den yalanlama
Türkiye’yi hedef alan DEAŞ iddialarına DMM’den yalanlama
Diyarbakır’da emniyet binasına el yapımı patlayıcı atıldı
Diyarbakır’da emniyet binasına el yapımı patlayıcı atıldı
Rizespor - Alanyaspor maçında her şey var, kazanan yok!
Rizespor - Alanyaspor maçında her şey var, kazanan yok!
Antalyaspor, geriden gelerek Gençlerbirliği’ni mağlup etti
Antalyaspor, geriden gelerek Gençlerbirliği’ni mağlup etti
İran’dan NOTAM açıklaması: İsrail ile yaşanan 12 günlük savaş...
İran’dan NOTAM açıklaması: İsrail ile yaşanan 12 günlük savaş...
Fenerbahçe şampiyonluk yolunda yara aldı
Fenerbahçe şampiyonluk yolunda yara aldı