Antalyaspor, geriden gelerek Gençlerbirliği’ni mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor, sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 26'da Saric ve 63'te van de Streek attı.
Gençlerbirliği'nin tek golü ise 13'te Koita'dan geldi.
Bu sonucun ardından Antalyaspor 19 puana yükseldi. Gençlerbirliği ise 19 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Antalyaspor, sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.
Gençlerbirliği ise sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak.