Yeniden Refah Partisi Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut'u ihraç etti

Yozgat'ın Kadışehri ilçesi Belediye Başkanı Davut Karadavut, Yeniden Refah Partisi tarafından ihraç edildi. Başkanın ihraç gerekçesi açıklanırken yeni partisinin AK Parti olacağı iddia edildi.

Yeniden Refah Partisi, başlatılan disiplin sürecinin ardından Kadışehir Belediye Başkanı Davut Karadavut’un partiden ihraç edildiğini duyurdu.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, “Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde; Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut’un, partimizin ilke ve prensiplerine aykırı tutum ve davranışları nedeniyle parti üyeliğinden kesin olarak ihraç edilmesine karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, ihraç kararına gerekçe olarak şu başlıklar sıralandı:

Kurumsal düzen ve görev ihmali:

Parti organlarından izin almadan açıklama veya yayın yapmak, verilen görevleri ihmal etmek, teşkilat içi uyumu bozacak davranışlarda bulunmak.

Parti içi gizlilik ve sadakat:

Kapalı toplantılarda konuşulanları dışarı sızdırmak, parti içi birlik ve beraberliği zedeleyici tutumlar sergilemek, medya aracılığıyla parti içi müzakereleri izinsiz paylaşmak.

Etik ve ideolojik ihlaller:

Milli Görüş ve “ahlaklı belediyecilik” ilkelerine aykırı hareket etmek, parti nüfuzunu kişisel menfaat için kullanmak, yetkisiz şekilde diğer partilerle temas kurmak ve parti tüzüğüne aykırı davranmak.