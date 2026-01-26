BIST 12.993
DOLAR 43,38
EURO 51,50
ALTIN 7.072,79
HABER /  POLİTİKA

Yeniden Refah Partisi Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut'u ihraç etti

Yeniden Refah Partisi Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut'u ihraç etti

Yozgat'ın Kadışehri ilçesi Belediye Başkanı Davut Karadavut, Yeniden Refah Partisi tarafından ihraç edildi. Başkanın ihraç gerekçesi açıklanırken yeni partisinin AK Parti olacağı iddia edildi.

Abone ol

Yeniden Refah Partisi, başlatılan disiplin sürecinin ardından Kadışehir Belediye Başkanı Davut Karadavut’un partiden ihraç edildiğini duyurdu.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, “Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde; Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut’un, partimizin ilke ve prensiplerine aykırı tutum ve davranışları nedeniyle parti üyeliğinden kesin olarak ihraç edilmesine karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, ihraç kararına gerekçe olarak şu başlıklar sıralandı:

Kurumsal düzen ve görev ihmali: 

Parti organlarından izin almadan açıklama veya yayın yapmak, verilen görevleri ihmal etmek, teşkilat içi uyumu bozacak davranışlarda bulunmak.

Parti içi gizlilik ve sadakat: 

Kapalı toplantılarda konuşulanları dışarı sızdırmak, parti içi birlik ve beraberliği zedeleyici tutumlar sergilemek, medya aracılığıyla parti içi müzakereleri izinsiz paylaşmak.

Etik ve ideolojik ihlaller: 

Milli Görüş ve “ahlaklı belediyecilik” ilkelerine aykırı hareket etmek, parti nüfuzunu kişisel menfaat için kullanmak, yetkisiz şekilde diğer partilerle temas kurmak ve parti tüzüğüne aykırı davranmak.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhur İttifakı 6 Şubat’ın 3. yılında Osmaniye’de olacak
Cumhur İttifakı 6 Şubat’ın 3. yılında Osmaniye’de olacak
Bursa'da facia! Babasını kurtarmak için kuyuya giren Efe öldü
Bursa'da facia! Babasını kurtarmak için kuyuya giren Efe öldü
Çin ordusunun en kıdemli generali nükleer sırları ABD'ye verdi
Çin ordusunun en kıdemli generali nükleer sırları ABD'ye verdi
İran'daki protestolarda 30 bin kişi mi öldü mü? Time'dan açıklama
İran'daki protestolarda 30 bin kişi mi öldü mü? Time'dan açıklama
DEM Parti'nin başlattığı saç örme akımına katılmıştı... Hemşire gözaltına alındı
DEM Parti'nin başlattığı saç örme akımına katılmıştı... Hemşire gözaltına alındı
Sekiz kişiyi taşıyan özel jet düştü
Sekiz kişiyi taşıyan özel jet düştü
Galatasaray açıklama yaptı Ali Koç iddiası olay oldu
Galatasaray açıklama yaptı Ali Koç iddiası olay oldu
Tedesco: Bugün 2 puan kaybettik ama sezonu kaybetmedik
Tedesco: Bugün 2 puan kaybettik ama sezonu kaybetmedik
Yavuz Ağıralioğlu oy oranlarını açıkladı "yazın bunu ikiye katlarız" dedi
Yavuz Ağıralioğlu oy oranlarını açıkladı "yazın bunu ikiye katlarız" dedi
Kenan Yıldız haftanın maçına damga vurdu
Kenan Yıldız haftanın maçına damga vurdu
Kütahya'da 15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü
Kütahya'da 15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü
El freni çekilmeyen araç Porsuk çayına düştü
El freni çekilmeyen araç Porsuk çayına düştü