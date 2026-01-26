BIST 12.993
Türkiye'yi hedef alan DEAŞ iddialarına DMM'den yalanlama

Türkiye’yi hedef alan DEAŞ iddialarına DMM’den yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye’nin DEAŞ’lı teröristleri desteklediği ve kadınlara yönelik şiddet uygulandığı iddialarının asılsız olduğunu açıkladı. DMM, dolaşıma sokulan görüntülerin SDG saflarında yer alan kadın teröristlerin kaçarak Arap aşiret güçlerine teslim olmalarını içerdiğini belirtti.

Suriye ordusunun bölgeyi terörden temizlemek için terör örgütü YPG/SDG'ye yönelik düzenlediği operasyonlar devam ederken terör örgütü SDG kaynaklarından Türkiye ile ilgili alçak iddialar dolaşıma sokulmaya başlandı. 

TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALAN ALÇAK İDDİALAR YALANLANDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Türkiye'nin DEAŞ'lı teröristleri desteklediği ve bu teröristlerin kadınlara yönelik şiddet uyguladığı" iddia edilen görüntü ve paylaşımların asılsız olduğunu bildirdi.

'GÖRÜNTÜLER SDG'Lİ KADIN TERÖRİSTLERİN ARAP AŞİRET GÜÇLERİNE TESLİM OLMALARINI İÇERMEKTEDİR'

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'nin DEAŞ'lı teröristleri desteklediğini ve bu teröristlerin kadınlara yönelik şiddet uyguladığını iddia eden görüntüler ve paylaşımlar asılsızdır.

Söz konusu görüntüler, SDG saflarında yer alan kadın teröristlerin kaçarak Arap aşiret güçlerine teslim olmalarını içermektedir. Türkiye, bölgede DEAŞ terörüne karşı sahada en güçlü mücadeleyi veren yegane ülkedir.

Ülkemizi kasıtlı olarak hedef alan bu tarz dezenformasyonların kamuoyu tarafından dikkate alınmaması rica olunur."

