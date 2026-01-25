Meteoroloji’den 9 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftada etkili olacak hava koşullarına ilişkin son verileri paylaşırken, İçişleri Bakanlığı 9 ilin “sarı” kodla uyarıldığını duyurdu.

Yeni haftada havanın nasıl olacağı merak edilirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü son verileri paylaştı. Meteoroloji'nin uyarı haritası sarıya dönerken İçişleri Bakanlığından da uyarı geldi. Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji'den alınan son bilgiler doğrultusunda 9 ilin "sarı" kodla işaretlendiği Türkiye haritası paylaşıldı.

Paylaşımda yarın, Burdur'un doğu ilçeleri, Antalya merkez ve batısında, gece saatlerinden itibaren Antalya'nın doğusunda yerel olarak çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın beklendiği belirtildi.

Çanakkale, Balıkesir'in batısı, İzmir, Aydın ve Muğla'da kuvvetli, İzmir'in güneybatısı ile Aydın ve Muğla kıyılarında yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın olmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Çanakkale, Balıkesir'in batısı ve Manisa ile Isparta, Burdur ve Antalya'da kuvvetli rüzgar ve fırtına, İzmir, Aydın ve Muğla'da kuvvetli fırtınanın beklendiği aktarıldı.

Vatandaşlardan sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile kıyılarda hortum ve ulaşımda aksamalara, fırtınayla birlikte çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

YAĞIŞLAR GÜNLERCE SÜRECEK

Öte yandan Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu raporuna göre, İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağışlar hafta boyunca etkili olacak.