BIST 12.993
DOLAR 43,36
EURO 51,30
ALTIN 6.945,51
HABER /  GÜNCEL  /  HAVA DURUMU

Meteoroloji’den 9 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji’den 9 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftada etkili olacak hava koşullarına ilişkin son verileri paylaşırken, İçişleri Bakanlığı 9 ilin “sarı” kodla uyarıldığını duyurdu.

Abone ol

Yeni haftada havanın nasıl olacağı merak edilirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü son verileri paylaştı. Meteoroloji'nin uyarı haritası sarıya dönerken İçişleri Bakanlığından da uyarı geldi. Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji'den alınan son bilgiler doğrultusunda 9 ilin "sarı" kodla işaretlendiği Türkiye haritası paylaşıldı.

Paylaşımda yarın, Burdur'un doğu ilçeleri, Antalya merkez ve batısında, gece saatlerinden itibaren Antalya'nın doğusunda yerel olarak çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın beklendiği belirtildi.

Çanakkale, Balıkesir'in batısı, İzmir, Aydın ve Muğla'da kuvvetli, İzmir'in güneybatısı ile Aydın ve Muğla kıyılarında yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın olmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Çanakkale, Balıkesir'in batısı ve Manisa ile Isparta, Burdur ve Antalya'da kuvvetli rüzgar ve fırtına, İzmir, Aydın ve Muğla'da kuvvetli fırtınanın beklendiği aktarıldı.

Vatandaşlardan sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile kıyılarda hortum ve ulaşımda aksamalara, fırtınayla birlikte çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

YAĞIŞLAR GÜNLERCE SÜRECEK

Öte yandan Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu raporuna göre, İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağışlar hafta boyunca etkili olacak. 

Meteoroloji’den 9 il için sarı kodlu uyarı - Resim: 0

ÖNCEKİ HABERLER
Talat Atilla’dan Trump’ın küresel sistem çıkışı
Talat Atilla’dan Trump’ın küresel sistem çıkışı
Hava koşulları ulaşımı durdurdu! Bozcaada feribot hattında seferler iptal
Hava koşulları ulaşımı durdurdu! Bozcaada feribot hattında seferler iptal
Suriye'de iki insani koridor açıldı
Suriye'de iki insani koridor açıldı
İmamoğlu'nun diploma davasında ret gerekçesi belli oldu
İmamoğlu'nun diploma davasında ret gerekçesi belli oldu
Cezaevi arkadaşlarının kavgası ölümle bitti!
Cezaevi arkadaşlarının kavgası ölümle bitti!
51 yıl önce kaybolan THY uçağının parçaları bulundu:
51 yıl önce kaybolan THY uçağının parçaları bulundu:
Trendyol Süper Lig'in 19. haftası: Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor
Trendyol Süper Lig'in 19. haftası: Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor
YPG'den kurtarılan petrol rafinerisiyle ilgili yeni gelişme
YPG'den kurtarılan petrol rafinerisiyle ilgili yeni gelişme
Trump NATO müttefiklerini kızdırdı Avustralya'dan açıklama
Trump NATO müttefiklerini kızdırdı Avustralya'dan açıklama
Fiyatı dudak uçuklatıyordu! 40 yıl sonra yeniden Marmara'da çıktı
Fiyatı dudak uçuklatıyordu! 40 yıl sonra yeniden Marmara'da çıktı
Kahramanmaraş'ta otomobil köprüden düştü: 1 ölü 4 yaralı
Kahramanmaraş'ta otomobil köprüden düştü: 1 ölü 4 yaralı
Fatih Altaylı tahliye sonrası ilk kez görüntülendi
Fatih Altaylı tahliye sonrası ilk kez görüntülendi