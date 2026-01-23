BIST 12.851
Hafta sonuna dikkat! Kar, sağanak ve rüzgar çok kuvvetli geliyor...

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Yurtta hafta sonu yağışlı hava etkili olacak. Sıcaklıklar yükseliyor ancak yağış ve çığ riski artıyor. İşte il il beklenen hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) son hava tahmin raporunu paylaştı. Meteoroloji’nin son tahminlerine göre hafta sonu yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak. Birçok bölgede kar ve sağanak beklenirken, kuvvetli rüzgar ve fırtına için uyarı yapıldı. İşte bölge bölge hava durumu...

YAĞIŞLAR KAR VE YAĞMUR ŞEKLİNDE GÖRÜLECEK

Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, batı bölgelerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve doğu kesimlerde ise kar şeklinde olması bekleniyor.

Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Antalya, Osmaniye ve Hatay’da kuvvetli yağmur ve sağanak etkili olacak. Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Elazığ, Tunceli, Bitlis, Bingöl, Malatya ve Kahramanmaraş çevrelerinde ise kuvvetli kar yağışı öngörülüyor.

FIRTINA BEKLENİYOR

Rüzgarın; Batı ve Orta Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’de kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Batı ve iç kesimlerde rüzgar genellikle güneyli yönlerden, Doğu Akdeniz’de ise kuzeyli yönlerden etkili olacak.

BUZLANMA, DON VE SİS UYARISI

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayının yanı sıra pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olması isteniyor.

