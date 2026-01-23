Hafta sonuna dikkat! Kar, sağanak ve rüzgar çok kuvvetli geliyor...

YAĞIŞLAR KAR VE YAĞMUR ŞEKLİNDE GÖRÜLECEK

Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, batı bölgelerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve doğu kesimlerde ise kar şeklinde olması bekleniyor.

Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Antalya, Osmaniye ve Hatay’da kuvvetli yağmur ve sağanak etkili olacak. Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Elazığ, Tunceli, Bitlis, Bingöl, Malatya ve Kahramanmaraş çevrelerinde ise kuvvetli kar yağışı öngörülüyor.