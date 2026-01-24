Hava bir anda değişiyor! Meteoroloji'den kritik uyarı: Sağanak, kar ve çığ tehlikesi kapıda...
Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi. Yağmur, kar ve fırtına birçok bölgeyi etkisi altına alacak; bazı illerde kuvvetli yağış beklenirken, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ile çığ riski alarm verdi. Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi. İşte hava durumuna dair detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası birçok bölgede hava koşulları sertleşiyor. Kuvvetli yağış, kar ve fırtınanın etkili olması beklenirken, özellikle iç ve doğu kesimler için buzlanma ve çığ tehlikesine dikkat çekildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde yağışlı havanın etkili olacağını duyurdu. Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun büyük bölümü ile Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun batısında yağmur, sağanak ve yer yer kar bekleniyor. Antalya çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı uyarısı yapıldı.
İç ve doğu kesimlerde buzlanma, don ve sis riski bulunurken, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması istendi.
METEOROLOJİ TEK TEK SAYDI
Meteoroloji tarafından yapılan tahminlere göre, Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir ve Çankırı dışında), Batı Karadeniz (Bolu dışında), Doğu Anadolu'nun batısı ile Kocaeli, Sakarya, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Ordu, Tokat, Artvin, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.