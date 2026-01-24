Hava bir anda değişiyor! Meteoroloji'den kritik uyarı: Sağanak, kar ve çığ tehlikesi kapıda...

METEOROLOJİ TEK TEK SAYDI

Meteoroloji tarafından yapılan tahminlere göre, Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir ve Çankırı dışında), Batı Karadeniz (Bolu dışında), Doğu Anadolu'nun batısı ile Kocaeli, Sakarya, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Ordu, Tokat, Artvin, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.