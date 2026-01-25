BIST 12.993
GÜNCEL

Cezaevi arkadaşlarının kavgası ölümle bitti!

Gaziantep'te cezaevinden arkadaş olan iki kişi arasında aralarındaki husumet kavgaya dönüştü. M.H.K. yanında bulundurduğu bıçakla Berat A.'yı bıçakladı. 22 yaşındaki genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gaziantep'te bir kişi, evine gittiği cezaevinden arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay sonrası kaçan katil zanlısı ise Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Şehitkamil ilçesi Boyno Mahallesi 100 nolu sokaktaki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Berat A. (22), cezaevinden arkadaşı olan ve aralarında husumet bulunan M.H.K. ile tartıştı. İkili arasında çıkan tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine M.H.K., yanında bulundurduğu bıçakla Berat A.'yı (22) bıçakladı.

Aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığılan Berat A. ağır yaralandı. 112 Acil Sağlık Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Berat A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Berat A., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan cinayet zanlısı M.H.K. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

