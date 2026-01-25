51 yıl önce kaybolan THY uçağının parçaları bulundu:

1975 yılında düşen ve Fatih Terim’in kayınpederi Kamuran Aksu’nun da aralarında bulunduğu 42 kişiye mezar olan THY’nin 'Bursa' uçağına ait yeni gövde parçaları, su altı dronu ile görüntülendi. Enkaz bölgesinde 7 saatlik tarama yapan ekip, hayatını kaybedenlerin anısına su altına anıt mezar yapılması için Valiliğe başvurdu.

Abone ol

Türk sivil havacılık tarihinin en gizemli kazalarından biri olan ve üzerinden yarım asır geçmesine rağmen enkazı tam olarak bulunamayan Türk Hava Yolları’na (THY) ait 'Bursa' uçağıyla ilgili kritik bir gelişme yaşandı. 30 Ocak 1975 tarihinde Marmara Denizi’ne düşen Fokker F-28 tipi uçağın izini süren ekip, uçağın gövdesine ait olduğu değerlendirilen yeni parçalara ulaştı.

SU ALTI DRONU İLE 7 SAATLİK OPERASYON

Müzisyen ve araştırmacı Nedim Kuru ve ekibi, uçağın düştüğü koordinatlarda gerçekleştirdikleri 4’üncü dalış operasyonunda önemli bulgular elde etti. Büyükçekmece ve Ambarlı açıklarında yürütülen çalışmalarda, gelişmiş su altı dronları kullanıldı. Yaklaşık 7 saat süren arama-tarama faaliyeti sonucunda, denizin derinliklerinde uçağın gövdesine ait olduğu düşünülen yamulmuş metal parçalar görüntülendi.

Çalışmaya, daha önce bölgede avlanırken uçağa ait parçaları yanlışlıkla ağına takarak su yüzeyine çıkaran balıkçı Serhan Bey de eşlik ederek enkazın yerinin doğrulanmasına katkı sağladı. Ekip, daha önceki dalışlarında da uçağın burun kısmına benzeyen bir nesneyi tespit etmişti.

42 KİŞİYE MEZARI OLAN ENKAZDA TANIDIK İSİMLER

1975 yılındaki kazada 42 kişi hayatını kaybetmiş, ancak enkazın ana gövdesine bugüne kadar ulaşılamamıştı. Hayatını kaybedenler arasında kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerin yakınları da bulunuyordu. Teknik direktör Fatih Terim’in kayınpederi Kamuran Aksu ile ünlü şarkıcı Seyyal Taner’in hostes olan kardeşi, yarım asır önce Marmara Denizi’nde son yolculuğuna çıkan isimler arasındaydı.