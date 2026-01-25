BIST 12.993
Araçta tartıştığı kişiyi bıçak ve satırla öldürmüştü! O kadının kocası ve oğlu gözaltında...

Samsun’da bir kadın yasak ilişki yaşadığı sevgilisini, araçta çıkan tartışma sonucu boğazını keserek öldürdüğünü belirterek polise teslim olmasının ardından kadının eşi ve oğlu da gözaltına alındı.

İddiaya göre, Düvecik Mahallesi'nde bir araçta Ferit M. (45) ile G.S. (38) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, G.S, Ferit M'yi bıçak ve satırla yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ferit M'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Şüpheli G.S, olayda kullandığı bıçak ve satırla polis merkezine giderek teslim oldu.

G.S, sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Soruşturma kapsamında G.S'nin eşi D.A.S. (38) ile oğlu A.S. de gözaltına alındı.

