TOKİ’de yeni kura takvimi belli oldu

TOKİ'nin sosyal konut projesinde bugüne kadar 32 ilde 121 bin 265 konutun hak sahibi belirlenirken, bu hafta Samsun, Ordu ve Niğde’nin de aralarında bulunduğu 9 şehirde 22 bin 393 konut için daha kura çekilecek. Ocak ayı sonunda toplam 41 ilde süreç tamamlanmış olacak.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından yürütülen sosyal konut hamlesinde kura süreci devam ediyor.

32 İLDE SÜREÇ TAMAMLANDI: 121 BİN KONUTUN SAHİBİ BELLİ OLDU

Proje kapsamında bugüne kadar Doğu Anadolu’dan Ege’ye, Karadeniz’den Akdeniz’e kadar toplam 32 ilde kura çekimleri gerçekleştirildi. Son olarak Giresun’da yapılan 1676 konutluk kura çekimiyle birlikte, hak sahibi belirlenen toplam konut sayısı 121 bin 265’e ulaştı.

Şu ana kadar kuraları tamamlanan iller arasında Adıyaman, Şanlıurfa, Trabzon, Antalya, Erzurum ve Manisa gibi büyük merkezlerin de bulunduğu geniş bir coğrafya yer alıyor.

BU HAFTANIN TAKVİMİ: 22 BİN 393 YENİ KONUT

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre, 26-31 Ocak haftasında 9 ayrı şehirde kura heyecanı yaşanacak. Bakan Murat Kurum, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Milletimize söz verdiğimiz gibi 500 bin yuvanın anahtarlarının sahiplerini belirlemeye devam ediyoruz" diyerek yeni haftanın takvimini duyurdu.

26-31 OCAK HAFTASI KURA PROGRAMI ŞU ŞEKİLDE BELİRLENDİ:

27 Ocak Salı: Kilis (1170 konut)

28 Ocak Çarşamba: Sinop (947 konut)

29 Ocak Perşembe: Niğde (2 bin 604 konut)

30 Ocak Cuma: Aksaray (2 bin 353), Ordu (3 bin 334) ve Karabük (1600 konut)

31 Ocak Cumartesi: Samsun (6 bin 397), Nevşehir (2 bin 368) ve Bartın (1620 konut)

OCAK AYI SONUNDA HEDEF: 41 İL, 143 BİN HAK SAHİBİ

Haftalık takvimin tamamlanmasıyla birlikte, Ocak ayının son günü itibarıyla toplam 22 bin 393 konutun daha sahibi belirlenmiş olacak. Böylece Türkiye genelinde kura çekimi tamamlanan il sayısı 41’e yükselirken, hak sahibi olan vatandaşların toplam sayısı ise 143 bin 658’e ulaşacak.