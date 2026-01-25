İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın acı kaybı! Deniz Özasker hayatını kaybetti

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası başkemancısı Deniz Özasker, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Abone ol

Evinde 19 Ocak'ta beyin kanaması geçiren Özasker, kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastenesi'nde bugün yaşamını yitirdi.

Özasker için 26 Ocak Pazartesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde tören düzenlenecek.

Özasker'in cenazesi, törenin ardından Karşıyaka ilçesinde toprağa verilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İzmir Devlet Senfoni Orkestrası konzertmeisteri (başkemancı) değerli sanatçımız Deniz Özaskerin'in acı haberini büyük bir üzüntüyle sizlerle paylaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine ve tüm camiamıza derin sabırlar ve başsağlığı diliyoruz."