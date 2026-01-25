İmamoğlu'nun diploma davasında ret gerekçesi belli oldu

Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptaline karşı açtığı davada verilen ret kararının gerekçesi açıklandı.

Mahkeme, yatay geçiş sürecinde üniversite yönetiminin mevzuata aykırı işlem yaptığını kabul etti ancak bu durumun öğrenciye kazanılmış hak sağlamayacağına hükmetti. Kararda, Girne Amerikan Üniversitesi’nin ilgili dönemde YÖK tarafından tanınmaması, kontenjan artışlarının usulsüzlüğü ve yatay geçiş şartlarının ihlali gerekçe gösterilerek sorumluluğun başvuru sahibine ait olduğu belirtildi.

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptaline ilişkin açtığı davada mahkemenin ret kararının gerekçesi belli oldu. İstanbul 5. İdare Mahkemesi, yatay geçiş sürecinin hukuka aykırı yürütüldüğü sonucuna vardı.

Mahkeme, 1990 yılında Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ne gerçekleşen yatay geçiş işleminin mevzuata uygun yapılmadığını değerlendirdi. Kararda, yatay geçiş işlemleri sırasında İstanbul Üniversitesi yönetimi tarafından kurallara aykırı olarak hareket edildiği ifade edildi. Ancak mahkeme, bu idari hatanın İmamoğlu’na kazanılmış hak oluşturmayacağını belirtti ve sürecin bütün sorumluluğunu öğrenciye bıraktı.

ÜNİVERSİTE, YÖK TARAFINDAN 1993 YILINDA TANINDI

Yükseköğretim Kurulu’nun 1990 yılında yalnızca Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni tanıdığı; Girne Amerikan Üniversitesi’nin ise YÖK tarafından ancak 1993 yılında resmen tanındığı bildirildi. Bu nedenle 1990’daki yatay geçiş işleminin hukuken mümkün olmadığı sonucuna varıldı.

Ayrıca, Yükseköğretim Denetleme Kurulu’nun hazırladığı raporda, yatay geçiş ilanlarının ilan edilen tarihlerden önce sonlandırıldığı, yeni ilan açılmaksızın kontenjanın artırıldığı ve sürecin yönetmeliklere aykırı yürütüldüğü tespitlerine yer verildi. Söz konusu dönemde İmamoğlu’nun not ortalamasının asgari şartları sağladığı kabul edilirken, başarı sıralaması bakımından kontenjan dışında kaldığı açıklandı.

Kararda, İstanbul Üniversitesi yönetiminin yatay geçiş kontenjanlarını mevzuata aykırı biçimde artırmasının “açık idari hata” olarak tanımlandığı vurgulandı. Ancak bu durumun öğrenci lehine bir hak oluşturmayacağı ve sorumluluğun başvuruyu yapan kişiye ait olduğu vurgulandı.

Sonuç olarak, mahkeme, diplomanın iptaline dair işlemin hukuki gerekçeler temelinde geçerli olduğuna karar verdi ve Ekrem İmamoğlu’nun başvurusu reddedildi.