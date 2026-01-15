TOKİ sosyal konutları İstanbul'da hangi ilçeye yapılacak?

Milyonların merakla beklediği TOKİ sosyal konut projesinde İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konut için seçilen ilçe belli oldu.

Abone ol

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konutun hangi ilçede hayata geçirileceği belli oldu. Sabah'ta yer alan habere göre karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Erdoğan imzalı kararnamede konutların yapılacağı ilçeye dair karar şu sözlerle ifade edildi:

'İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Baklalı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve ekli haritada sınırları gösterilen alanda yer alan özel mülkiyete konu taşınmazların, "100.000 Sosyal Konut Projesi" kapsamında söz konusu mahallede yapımı gerçekleştirilen konutlara doğal gaz arzının sağlanması amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.'