Serdar Öktem'in suikaste uğradığı anlar çıktı! Sadece 14 saniye sürmüş

İstanbul'da 6 Ekim'de düzenlenen suikast ile aracının içinde katledilen Avukat Serdar Öktem olayında yeni görüntüler ortaya çıktı. Tetikçilerin araçların inip Öktem'i kurşun yağmuruna tuttuğu anların görüntüsü ortaya çıktı.

İstanbul'da Avukat Serdar Öktem 6 Ekim 2025 tarihinde Şişli'de uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. Ofisinden çıktıktan sonra Öktem'i anbean takip eden saldırganlar, trafikte sıkışınca araçlarında fırladı.

Yaklaşık 3 kişi ellerindeki silahlarla Öktem'i kurşun yağmuruna tuttu. Saldırı sonucu Öktem'in vücuduna 2'si başına olmak üzere dört kurşun isabet etti. Hemen hastaneye kaldırılan Serdar Öktem tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

CANER KOÇER CİNAYETİNE MİSİLLEME

Cinayetin suikastın Daltonlar Suç Örgütü'nün sözde "Sosyal Medya Sorumlusu" olan ve 3 Ağustos 2025 tarihinde İspanya'da Casperlar Suç Örgütü'nce öldürülen Caner Koçer cinayetine misilleme olarak gerçekleştirildiği tespit edildi.

iddialara göre; Serdar Öktem, Daltonlar Suç Örgütü'nün husumetli olduğu Casperlar Suç Örgütü'nün bazı üyelerinin ve Casperlar Suç Örgütü Lideri "Hamuş" kod adlı İsmail Atız'ın da avukatlığını yapıyordu.

10 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Cinayete ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında; İstanbul Emniyeti'nce düzenlenen seri operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınan toplam 14 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. 4'ü ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



SADECE 8 SANİYE SÜRDÜ

Sabah'ta yer alan haberde; suikastın kameralara yansıdığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde; araçtan aynı anda hızla inen tetikçiler Öktem'in aracına ateş açıyor. Saldırganların aracı yaylım ateşine tutması ve bölgeden ayrılmaları yaklaşık 14 saniye sürdü.