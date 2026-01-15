BIST 12.387
Ürdün ve İsrail'i korkutan deprem Kudüs'te de hissedildi

İsrail'in güneyindeki Ölü Deniz bölgesinde meydana gelen 4 büyüklüğünde deprem Ürdün ve İsrail'de hissedildi.

Ürdün resmi ajansı Petra, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Ürdün Deprem Gözlemevi'nin açıklamasını yayınladı.

Açıklamaya göre, Ürdün'ün batısında yer alan Gavr es-Safi (Ölü Deniz) bölgesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Gözlemevi Başkanı Gassan Suveydan, depremin yerel saatle 10.00'da ve yerin 17 kilometre derinliğinde meydana geldiğini belirtti.

Ürdün makamlarından, deprem nedeniyle herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da maddi hasar bulunduğuna ilişkin açıklama yapılmadı.

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre, Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), İsrail'in Dimano kenti yakınlarındaki Ölü Deniz bölgesinde meydana gelen depremin büyüklüğünü 4,2 olarak duyurdu.

Depremin Ölü Deniz bölgesi ile Necef'in güneyinin yanı sıra Kudüs'te de hissedildiği aktarıldı.

Haberde İsrail Acil Yardım Kurumuna göre olayın ardından herhangi bir yaralanma ya da hasar bilgisinin kendilerine ulaşmadığı kaydedildi.

