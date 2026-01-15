BIST 12.387
DOLAR 43,19
EURO 50,41
ALTIN 6.404,53
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Restoranda başlayıp sokağa taştı! Feci olayda bir kişi hayatını kaybetti

Restoranda başlayıp sokağa taştı! Feci olayda bir kişi hayatını kaybetti

Güngören'de iki grup arasında restoranda başlayıp sokakta devam eden bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Abone ol

Merter Mahallesi'nde bulunan bir restoranda yaşları 18'in altında olduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı.

Restoran dışına çıkan iki grubun tartışması kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada ağır yaralanan A.Ç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.A.Ç, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, olaya karışan şüphelileri ifadelerini almak üzere emniyete götürdü.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Şüpheli ölümde DNA detayı! 7. kattan düşerek hayatını kaybetmişti
Şüpheli ölümde DNA detayı! 7. kattan düşerek hayatını kaybetmişti
Trendyol Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri belli oldu
Trendyol Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri belli oldu
Annesi ile aynı kaderi paylaştı! Zonguldak'ta Nazmiye gözyaşlarıyla uğurlandı
Annesi ile aynı kaderi paylaştı! Zonguldak'ta Nazmiye gözyaşlarıyla uğurlandı
İran'da gerilim arttı! MSB'den olası göç için kritik 'hudut' açıklaması
İran'da gerilim arttı! MSB'den olası göç için kritik 'hudut' açıklaması
Rekabet Kurulu duyurdu: Sahibinden soruşturmasında yeni gelişme!
Rekabet Kurulu duyurdu: Sahibinden soruşturmasında yeni gelişme!
Serdar Öktem'in suikaste uğradığı anlar çıktı! Sadece 14 saniye sürmüş
Serdar Öktem'in suikaste uğradığı anlar çıktı! Sadece 14 saniye sürmüş
Geniz eti en çok bu yaşta görülüyor! Çocukların büyümesini bile etkiliyor
Geniz eti en çok bu yaşta görülüyor! Çocukların büyümesini bile etkiliyor
Bakan Uraloğlu'ndan 5G açıklaması: İletişim hızımız yaklaşık 10 kat artacak
Bakan Uraloğlu'ndan 5G açıklaması: İletişim hızımız yaklaşık 10 kat artacak
2025 bütçe açığı belli oldu Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı
2025 bütçe açığı belli oldu Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı
Rezan Epözdemir tahliye edildi hapisten çıkar çıkmaz bu tiwiti attı
Rezan Epözdemir tahliye edildi hapisten çıkar çıkmaz bu tiwiti attı
En düşük emekli aylığı Komisyon'da
En düşük emekli aylığı Komisyon'da
Kuveyt Türk müşterilerine "Benim Köşem" özelliğiyle kişisel alan sunuyor
Kuveyt Türk müşterilerine "Benim Köşem" özelliğiyle kişisel alan sunuyor