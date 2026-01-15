Restoranda başlayıp sokağa taştı! Feci olayda bir kişi hayatını kaybetti

Güngören'de iki grup arasında restoranda başlayıp sokakta devam eden bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Abone ol

Merter Mahallesi'nde bulunan bir restoranda yaşları 18'in altında olduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı.

Restoran dışına çıkan iki grubun tartışması kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada ağır yaralanan A.Ç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.A.Ç, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, olaya karışan şüphelileri ifadelerini almak üzere emniyete götürdü.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.