TÜSİAD’da yeni dönem: Ozan Diren başkan oldu

TÜSİAD’ın Olağan Genel Kurulu’nda yapılan seçimle Ozan Diren, derneğin yeni başkanı oldu. Tek aday olarak girdiği seçimde 165 oy alan Diren, 2026-2027 döneminde TÜSİAD’a liderlik edecek.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (TÜSİAD) Olağan Genel Kurulu İstanbul’da gerçekleştirildi. Genel Kurul’da yapılan oylamada, tek aday olan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ozan Diren, 165 oy alarak 2026-2027 dönemi için TÜSİAD Başkanı oldu.

Ozan Diren’in başkanlığındaki yeni yönetim listesinde yer alması beklenen isimler şöyle sıralandı:

Meltem Akol, Elif Çoban, Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Azmi Gümüşoğlu, Aslıhan Güreşçier, Perihan İnci, Şerafettin Karakış, Ömer Mert, İbrahim İzzet Özilhan, Ahu Serter ve Feyyaz Ünal.

GENEL KURUL İSTANBUL’DA YAPILDI

TÜSİAD Genel Kurulu’nun açılış konuşmaları, Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras ile görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan tarafından yapıldı. Toplantıda, derneğin gelecek dönem vizyonuna ilişkin değerlendirmeler de paylaşıldı.

ORHAN TURAN’DAN ŞİİRLİ VEDA

Görevini devreden Orhan Turan, konuşmasını Nazım Hikmet’in “Davet” şiirinden dizelerle tamamladı. Turan, “Bugün bir görevi bırakıyorum ama bir sorumluluğu bırakmıyorum” ifadelerini kullanarak TÜSİAD çatısı altındaki katkısını sürdüreceğini vurguladı.

RAHMİ KOÇ’TAN PLAKET

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Onursal Başkanı Rahmi Koç, görev süresi sona eren Orhan Turan’a Genel Kurul’da plaket takdim etti.

TÜSİAD’IN KÖKLÜ GEÇMİŞİ

1971 yılında kurulan TÜSİAD’ın kurucu aileleri arasında Vehbi Koç, Sakıp Sabancı, Nejat F. Eczacıbaşı, Selçuk Yaşar ve Osman Boyner gibi Türk sanayisinin öncü isimleri yer alıyor.

OZAN DİREN KİMDİR?

Ozan Diren, Diren Holding bünyesinde faaliyet gösteren ve Türkiye’nin önde gelen içecek markalarından DİMES’in CEO’su olarak görev yapıyor. Şirkette üniversite yıllarında çalışmaya başlayan Diren, farklı kademelerde aktif görevler üstlendi.

İTÜ Endüstri Mühendisliği mezunu olan Diren, pazarlama alanındaki yüksek lisansını ABD’de University of Hartford’da tamamladı. Finans alanında ise İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü’nde ihtisas yaptı. Diren, 2024 yılından bu yana TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.