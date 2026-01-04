BIST 11.498
Konut satacaklar dikkat! Artık e-Devlet'ten doğrulama gerekiyor

Daha önce araç satışları için hayat geçirilen elektronik ilan doğrulama sistemi satılık konutlarda da zorunlu hale gelecek. Düzenleme 1 Şubat'ta yürürlüğe girecek.

Gayrimenkul sektöründe güvenliği ve şeffaflığı artırmak amacıyla Ticaret Bakanlığı yeni bir düzenlemeyi hayata geçiriyor. Elektronik ilan doğrulama sistemi ile satılık konut ilanlarında da yetki doğrulaması zorunlu hale geliyor.

 Düzenlemeyle birlikte kayıt dışı emlakçılığın önüne geçilmesi hedefleniyor. Sahte ilanların özellikle de ilan siteleri üzerinden gerçekleştirilen kapora dolandırıcılığının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

 DOĞRULAMA NASIL YAPILACAK?

İlan platformları ile tapu kayıtları entegre olacak. Taşınmazın varlığı ve mülkiyet bilgileri sistem üzerinden teyit edilecek.

 Konut sahipleri, e-Devlet üzerinden kendisine ait gayrimenkulü seçerek açılacak pencereden emlakçısını yetkilendirecek. Böylece emlakçılar aldıkları yetkiyle internet sitelerine ilan verebilecek. Bu ilanlar doğrulanmış ilan olarak yayınlanacak. Yetki doğrulaması yapılmadan emlak portalları üzerinden ilan verilmeyecek.

 İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

 Aşa, sahte ve yanıltıcı ilanlar başta olmak üzere isteyen herkesin ilan verebildiğini dile getirdi.

 Sistemin 2023'te kurulduğunu ifade eden Aşa, "2025 yılında kiralık ve satılık iş yerleri için uygulanmaya başladı ve 2026 Şubat'ta da tamamen tüm gayrimenkuller için ilan doğrulama sistemi başlıyor." dedi.

