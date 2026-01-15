BIST 12.387
DOLAR 43,19
EURO 50,41
ALTIN 6.404,53
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Şüpheli ölümde DNA detayı! 7. kattan düşerek hayatını kaybetmişti

Şüpheli ölümde DNA detayı! 7. kattan düşerek hayatını kaybetmişti

Kartal'da bir kadının 7. kattan düşerek ölümüne ilişkin daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan erkek arkadaşı, tırnağında maktule ait DNA profilinin tespit edilmesi üzerine tutuklandı.

Abone ol

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Cevizli Mahallesi'nde Hatice Biçmek'in (27) 9 Ekim 2024'te 7. kattan düşerek yaşamını yitirmesine ilişkin çalışma yaptı.

Tanık sıfatıyla bilgisine başvurulan Caner K, olayın meydana geldiği binanın karşısında ikamet ettiğini, sabah işe gitmek için dışarı çıktığında maktulü yerde yatar vaziyette gördüğünü beyan etti.

Cumhuriyet savcısının olayı "şüpheli ölüm" olarak değerlendirmesi üzerine, Biçmek'in erkek arkadaşı Beytullah Ö. (35) olay günü gözaltına alındı.

Şüpheli Beytullah Ö. emniyetteki ifadesinde, Biçmek'le yaklaşık 1 buçuk sene önce tanıştıklarını, olay günü saat 22.00 sıralarında eve beraber geldiklerini, alkol aldıklarını, maktulün eski eşinin intihar ettiğini ve bu durumun psikolojisini bozduğunu anlattı. Aralarında herhangi bir tartışma olmadığını ileri süren Beytullah Ö, sabah saatlerinde evden ayrıldığını, daha sonra ev sahibinin aramasıyla konuyu öğrendiğini savundu.

Beytullah Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmaya ilişkin çalışmalar kapsamında, şüpheli Beytullah Ö'nün tırnak arasından alınan sürüntü örneklerinde maktule ait DNA profili tespit edildi.

Bunun üzerine şüpheliyi tekrar yakalamak için çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Beytullah Ö'yü 13 Ocak'ta Samsun'da gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Trendyol Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri belli oldu
Trendyol Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri belli oldu
Annesi ile aynı kaderi paylaştı! Zonguldak'ta Nazmiye gözyaşlarıyla uğurlandı
Annesi ile aynı kaderi paylaştı! Zonguldak'ta Nazmiye gözyaşlarıyla uğurlandı
İran'da gerilim arttı! MSB'den olası göç için kritik 'hudut' açıklaması
İran'da gerilim arttı! MSB'den olası göç için kritik 'hudut' açıklaması
Rekabet Kurulu duyurdu: Sahibinden soruşturmasında yeni gelişme!
Rekabet Kurulu duyurdu: Sahibinden soruşturmasında yeni gelişme!
Serdar Öktem'in suikaste uğradığı anlar çıktı! Sadece 14 saniye sürmüş
Serdar Öktem'in suikaste uğradığı anlar çıktı! Sadece 14 saniye sürmüş
Geniz eti en çok bu yaşta görülüyor! Çocukların büyümesini bile etkiliyor
Geniz eti en çok bu yaşta görülüyor! Çocukların büyümesini bile etkiliyor
Bakan Uraloğlu'ndan 5G açıklaması: İletişim hızımız yaklaşık 10 kat artacak
Bakan Uraloğlu'ndan 5G açıklaması: İletişim hızımız yaklaşık 10 kat artacak
2025 bütçe açığı belli oldu Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı
2025 bütçe açığı belli oldu Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı
Rezan Epözdemir tahliye edildi hapisten çıkar çıkmaz bu tiwiti attı
Rezan Epözdemir tahliye edildi hapisten çıkar çıkmaz bu tiwiti attı
En düşük emekli aylığı Komisyon'da
En düşük emekli aylığı Komisyon'da
Kuveyt Türk müşterilerine "Benim Köşem" özelliğiyle kişisel alan sunuyor
Kuveyt Türk müşterilerine "Benim Köşem" özelliğiyle kişisel alan sunuyor
ABD basını yazdı! Saldırı birkaç gün sonra başlayacak
ABD basını yazdı! Saldırı birkaç gün sonra başlayacak