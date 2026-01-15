Şüpheli ölümde DNA detayı! 7. kattan düşerek hayatını kaybetmişti

Kartal'da bir kadının 7. kattan düşerek ölümüne ilişkin daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan erkek arkadaşı, tırnağında maktule ait DNA profilinin tespit edilmesi üzerine tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Cevizli Mahallesi'nde Hatice Biçmek'in (27) 9 Ekim 2024'te 7. kattan düşerek yaşamını yitirmesine ilişkin çalışma yaptı.

Tanık sıfatıyla bilgisine başvurulan Caner K, olayın meydana geldiği binanın karşısında ikamet ettiğini, sabah işe gitmek için dışarı çıktığında maktulü yerde yatar vaziyette gördüğünü beyan etti.

Cumhuriyet savcısının olayı "şüpheli ölüm" olarak değerlendirmesi üzerine, Biçmek'in erkek arkadaşı Beytullah Ö. (35) olay günü gözaltına alındı.

Şüpheli Beytullah Ö. emniyetteki ifadesinde, Biçmek'le yaklaşık 1 buçuk sene önce tanıştıklarını, olay günü saat 22.00 sıralarında eve beraber geldiklerini, alkol aldıklarını, maktulün eski eşinin intihar ettiğini ve bu durumun psikolojisini bozduğunu anlattı. Aralarında herhangi bir tartışma olmadığını ileri süren Beytullah Ö, sabah saatlerinde evden ayrıldığını, daha sonra ev sahibinin aramasıyla konuyu öğrendiğini savundu.

Beytullah Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmaya ilişkin çalışmalar kapsamında, şüpheli Beytullah Ö'nün tırnak arasından alınan sürüntü örneklerinde maktule ait DNA profili tespit edildi.

Bunun üzerine şüpheliyi tekrar yakalamak için çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Beytullah Ö'yü 13 Ocak'ta Samsun'da gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.