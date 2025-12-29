Bugün Adıyaman'da çekiliyor! 8 ilin TOKİ kura çekim tarihi belli oldu işte o iller

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için hak sahiplerini belirleyecek ilk kuralar çekilecek. Bugün deprem bölgesi Adıyaman'da kura çekilecek. TOKİ kuralarının Şırnak, Mardin, Hakkari, Siirt, Van, Ağrı ve Batman'da yapılacak kura çekimi tarihi de belli oldu. İşte tarihler:

Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında 500 bin sosyal konut için ilk kura çekimi bugün, deprem bölgesi Adıyaman’da yapılacak. İllerin konut kura çekimi 27 Şubat 2026 tarihine kadar tamamlanacak. Ocak ayında kura çekimlerinin yapılacağı şehirler belli oldu. İşte o şehirler ve tarihler;

Adıyaman → 29 Aralık 2025

Şırnak - Hakkari → 30 Aralık 2025 Siirt - Van → 5 Ocak 2026

Mardin, Ağrı → 6 Ocak 2026

Batman → 7 Ocak 2026

Projenin ilk kura çekimi, Adıyaman'daki konutlar için gerçekleştirilecek. Konutların ilk teslimatının deprem bölgesinde 2026 yılı içerisinde diğer şehirlerde ise Mart 2027'de yapılması öngörülüyor.

Proje kapsamında Hatay'da 13 bin 289, Kahramanmaraş'ta 8 bin 195, Malatya'da 9 bin 609, Adıyaman'da 6 bin 620, Gaziantep'te 13 bin 890, Şanlıurfa'da 13 bin 690, Diyarbakır'da 12 bin 165, Adana'da 12 bin 400, Elazığ'da 3 bin 825, Osmaniye'de 2 bin 990, Kilis'te 1170 sosyal konut inşa edilecek.

8 MİLYONDAN FAZLA BAŞVURU

Şehirlerin barınma ihtiyacı, nüfus yoğunluğu ve ekonomik yapısı dikkate alınarak planlanan sosyal konutlar için 10 Kasım'da başlayan başvurular 19 Aralık'ta sona erdi. Projeye toplam 8 milyon 800 bin kişi başvururken, geçerli başvuru sayısı yaklaşık 5 milyon 300 bin olarak kayıtlara geçti. En fazla başvuru yapılan iller ise İstanbul, Ankara ve İzmir oldu.

TOKİ KONUTLARI ÖDEME PLANI

Söz konusu projeyle en az 2 milyon kişi sağlam, afetlere dirençli, güvenli, modern konutlara uygun fiyatlarla kavuşacak. Aynı proje kapsamında İstanbul'da TOKİ eliyle ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması da hayata geçirilecek.