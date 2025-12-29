1 Ocak'ta tapu ile banka ve ATM'den para çekmede artık bu zorunlu

1 Ocak 2026 itibariyle hem tapu işlemleri hem de bankadan para çekimlerinde yeni bir düzenleme yürürlüğe giriyor. Tapu işlemlerinde bugüne kadar sıkça başvurulan gayrimenkul satış bedelinin düşük gösterilmesi bu uygulama ile bitecek. Artık ev iş yeri alımında tapu devri için para transferi banka üzerinden olacak. Bankadan ve ATM'den para çekimi için de yeni bir sistem devreye girecek.

1 Ocak 2026 itibarıyla devreye girecek yeni para transferi denetimleriyle birlikte; konut, arsa ve iş yeri alım satımlarında gerçek satış bedelinin beyan edilmesi zorunlu hale gelecek. Yeni düzenlemeyle birlikte cezalar da ciddi oranda artırılacak. Bu uygulama ile gayrimenkul satış işlemlerinde düşük tapu harcı ve vergi kaybının önüne geçilecek.

PARA TRANSFERİNE SIKI DENETİM

MASAK’ın 1 Ocak 2026’dan itibaren devreye girecek düzenlemesiyle para transferlerinde belge ve açıklama zorunluluğu başlayacak. 2026’da satışı yapılacak bir konutta, alıcı gerçek bedel olan 10 milyon lirayı satıcıya banka üzerinden göndermek zorunda olacak. Bankalar, transferin karşılığını belgeyle isteyecek; tapuda gerçek bedelin altında satış gösterilemeyecek.