1 Ocak'ta tapu ile banka ve ATM'den para çekmede artık bu zorunlu

1 Ocak 2026 itibariyle hem tapu işlemleri hem de bankadan para çekimlerinde yeni bir düzenleme yürürlüğe giriyor. Tapu işlemlerinde bugüne kadar sıkça başvurulan gayrimenkul satış bedelinin düşük gösterilmesi bu uygulama ile bitecek. Artık ev iş yeri alımında tapu devri için para transferi banka üzerinden olacak. Bankadan ve ATM'den para çekimi için de yeni bir sistem devreye girecek.
1 Ocak 2026 itibarıyla devreye girecek yeni para transferi denetimleriyle birlikte; konut, arsa ve iş yeri alım satımlarında gerçek satış bedelinin beyan edilmesi zorunlu hale gelecek. Yeni düzenlemeyle birlikte cezalar da ciddi oranda artırılacak. Bu uygulama ile gayrimenkul satış işlemlerinde düşük tapu harcı ve vergi kaybının önüne geçilecek.
PARA TRANSFERİNE SIKI DENETİM
MASAK’ın 1 Ocak 2026’dan itibaren devreye girecek düzenlemesiyle para transferlerinde belge ve açıklama zorunluluğu başlayacak. 2026’da satışı yapılacak bir konutta, alıcı gerçek bedel olan 10 milyon lirayı satıcıya banka üzerinden göndermek zorunda olacak. Bankalar, transferin karşılığını belgeyle isteyecek; tapuda gerçek bedelin altında satış gösterilemeyecek.
BANKA VE ATM'DEN PARA ÇEKİMİ
-Bankadan nakit çekimlerinde 1 Ocak itibariyle yeni sistem devrede olacak. Bundan böyle bankadan çekilenen paranın nerede kullanılacağı beyan edilecek. Banka paranın kaynağını soracak ve gerekli belgeleri ve açıklamaları MASAK’a iletecek.
-Kurumların aylık düzenli (maaş, vergi gibi) ödemeleri bu kapmasın dışında olacak.
-ATM’lerde yapılan ve işlem tutarı her biri ya da birbirine bağlı birden fazla işlemde toplam 200 bin TL’yi aşmayan işlemler de istisna kapsamında.
-200 bin TL üstü çekimde ise beyan zorunlu olacak.