Allianz Türkiye BES'te emekliliğe yaklaşan müşterileriyle bir araya geldi

Allianz Türkiye, Allianz BES'te emekliliğe yaklaşan müşterileriyle özel bir etkinlikte buluştu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, emeklilik dönemine dair güncel başlıkların ele alındığı etkinlikte, ekonomik gelişmeler, piyasa görünümü ve uzun vadeli finansal planlama konuları paylaşıldı.

Etkinliğe konuk olarak katılan İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu da katılımcılara güncel piyasaların durumu ve piyasalara yön veren dinamikleri anlattı.

Allianz Türkiye Finansal Danışmanlık Direktörü Mustafa Humanızlı ise piyasalara ilişkin güncel senaryoları ve farklı yatırım araçlarına yönelik genel perspektifleri değerlendirdi. Risk dağılımının ve uzun vadeli bakış açısının önemine değinen Humanızlı, emeklilik döneminde finansal kararların bütünsel bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini vurguladı.

Ekonomik görünüm ve emeklilik perspektifinin birlikte ele alındığı buluşma, Allianz BES'te emekliliğe yaklaşan müşteriler için bilgi paylaşımının öne çıktığı bir deneyim sundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Fisun Koç Doğan, Türkiye'nin, artık orta yaşlı ve yaşlı nüfusu yükselen bir ülke olduğuna değinerek, ülkede 65 yaş üstü nüfusun, son 5 yılda yüzde 20,7 arttığını belirtti.

Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2024 sonu itibarıyla yüzde 10,6 seviyesine ulaştığını vurgulayan Doğan, "2025 Allianz’ın Küresel Emeklilik Raporuna göre ise Türkiye’de bakıma ihtiyacı olan yaşlı nüfus oranının önümüzdeki 25 yıl içinde yüzde 15'ten yüzde 35'e çıkması bekleniyor. Bununla birlikte uzayan yaşam süreleri beraberinde farklı ihtiyaçlar getiriyor. Bu yüzden emeklilik dönemini artık eskiden olduğu gibi yalnızca edinilmiş birikimlerle değil, bilinçli planlama ve doğru yönlendirmelerle sürdürülebilir kılmak kritik önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Doğan, kişi ne kadar birikim yapmalı ve buna ne kadar hazır, Allianz olarak satış kanallarıyla, finansal danışmanlık hizmeti, yatırım komiteleri ve teknoloji desteğiyle bu soruları müşterileriyle birlikte cevapladıklarını kaydederek, "Müşterilerimizin finansal danışmanı olarak doğru zamanda doğru hizmetleri vererek bu yolculukta onları destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.