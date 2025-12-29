OYAK Çimento'nun varlık büyüklüğü 71 milyar lira seviyesine ulaştı

OYAK Çimento, hazır beton hacminde iki çeyrek art arda yüzde 30'un üzerinde büyüme kaydettiği 2025'te, ekim ayı itibarıyla varlık büyüklüğünü 71 milyar lira seviyesine taşıdı.

Abone ol

OYAK Çimento Ülke Üst Yöneticisi (CEO) Murat Sela, AA muhabirine yaptığı açıklamada, CIMPOR-OYAK Çimento'nun 2025 faaliyetleri ve gelecek döneme ilişkin hedeflerini anlattı.

Sela, şirketin 2025'i, önceki yıl, küresel çimento devi TCC Group Holdings çatısı altında attıkları tarihi adımların somut sonuçlarını gördükleri ve Türkiye yapı malzemeleri sektöründeki liderliğini daha da sağlamlaştırdıkları bir dönüm noktası olarak geride bıraktığını söyledi.

Küresel pazarlardaki konumunu daha da güçlendiren bir marka haline gelen CIMPOR'un, Türkiye inşaat ve yapı malzemeleri sektöründeki faaliyetlerini OYAK Çimento markası ile sürdürdüklerine işaret eden Sela, 'Globalde lokal oyuncu vizyonuyla hareket eden bir kurum olarak, 2025'te bir yandan mevcut gücümüzü korurken, sürdürülebilir bir geleceği bugünden inşa etme kararlılığımızı tüm paydaşlarımıza bir kez daha gösterdik.' dedi.

Sela, şirket açısından 2025'in finansal dayanıklılıklarını korudukları ve sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarını hız kesmeden sürdürdükleri, zorluklara rağmen büyümeyi başardıkları bir yıl olduğunu dile getirdi.

Yılın 9 ayında elde ettikleri finansal göstergelerin, operasyonel güçlerinin ve doğru stratejilerinin sonucunu yansıttığına işaret eden Sela, söz konusu dönemde 10,9 milyar lira faiz, amortisman ve vergi öncesi karlılık (FAVÖK) seviyesinde performans sergilediklerini, sektör standartlarının üzerinde bir başarıyla yüzde 26,8'lik FAVÖK marjına ulaştıklarını bildirdi.

Özellikle üçüncü çeyrekte net karlarının, güçlü operasyonel disiplinleri sayesinde yüzde 23 artışla 3,4 milyar lira olarak gerçekleştiğini aktaran Sela, 'Sektördeki güçlü konumumuza paralel olarak, hazır beton hacmimiz iki çeyrek art arda yüzde 30'un üzerinde büyüme kaydetti. Bu rakamlar, Türkiye pazarındaki lider konumumuzu kararlılıkla sürdürdüğümüzü kanıtlıyor. Ekim 2025 itibarıyla varlık büyüklüğümüz ise 71 milyar lira seviyesine ulaştı.' diye konuştu.

Sela, 2025'in ilk yarısı itibarıyla 3,2 milyar lira yatırım harcaması gerçekleştirdiklerine vurgu yaparak, yatırımlarla üretim verimliliklerini artırdıklarını ve çevresel ayak izlerini azaltacak projelere odaklanarak sektördeki öncü konumlarını daha da pekiştirdiklerini anlattı.

'Türkiye, dünya çimento ihracatında en büyük ikinci ülke konumunda'

OYAK Çimento Ülke CEO'su Sela, küresel çimento endüstrisi için 2025'te büyük bir dönüşümün başladığını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) gibi küresel düzenlemeler, sektördeki tüm oyuncuları düşük karbonlu ve yeni nesil ürünlere geçişe zorluyor. Türk yapı malzemeleri sektörü olarak biz de bu süreci 'sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm ve nitelikli insan kaynağı gelişiminden' oluşan 'üçüz dönüşüm' olarak adlandırıyor ve bu dönüşümün öncü ve itici gücü konumunda yer alıyoruz.'

Sela, Türkiye'nin, dünya çimento ihracatında en büyük ikinci ülke konumunda olmasının, ihracat pazarlarında önemli bir rekabet gücüne sahip olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Bu gücü korumak için, sektörün hızla karbon ayak izini azaltması ve teknolojik olarak kendini yenilemesinin şart olduğunu dile getiren Sela, bu bilinçle hareket ederek 2025'te inovasyon ve dijitalleşme alanında seviye atlatan yatırımlar gerçekleştirdiklerini kaydetti.

CIMPOR olarak, geçmişi 200 yıl öncesine uzanan modern çimento teknolojisinde kullanılan 'DeOHclay' çözümleriyle sektörde fark yarattıklarını vurgulayan Sela, şöyle devam etti:

'Bu yenilikçi kalsine kil (LC3) teknolojisiyle global ölçekte en büyük üretici olmayı hedefliyoruz. DeOHclay, geleneksel Portland çimentosu klinkerine kıyasla yüzde 90'a varan daha düşük karbondioksit emisyonu sağlıyor. Bununla enerji tüketiminde elektrikte yüzde 60, ısı enerjisinde ise yüzde 30'un üzerinde tasarruf sağlayan değerlerle üretim yapmayı hedefliyoruz. Bu, sadece çevresel bir sorumluluk değil, aynı zamanda geleceğin pazarında rekabet gücümüzü de artıran kritik bir ticari başarıdır.'

'Devam eden özel projelerimiz arasında geleceğin yapı teknolojileri yer alıyor'

Sela, tanıtımını bu yıl gerçekleştirdikleri ve sektörlerinde bir ilk olarak öne çıkan 'FİZİX Makine Sağlığı İzleme Projesi'nin dijital dönüşüm alanındaki en somut çıktılarından biri konumunda olduğuna dikkati çekti.

Yapay zeka ve büyük veri analizi tabanlı kestirimci bakım sistemleri proje sayesinde operasyonel verimliliklerini en üst düzeye çıkararak, makine arızalarından kaynaklanan beklenmedik duruşları minimuma indirdiklerini ve ciddi maliyet avantajları elde ettiklerini belirten Sela, 'Yapay zeka, Endüstri 4.0 ve dijitalleşmeyi, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma yolundaki en kritik araçlar olarak görüyoruz ve bu alanda yatırımlarımız sürecek. Devam eden özel projelerimiz arasında ise 3D yapısal yazıcı ve malzemeleri, otonom maden ocak işletmeciliği, dijital hazır beton ve izlenebilir kalite süreçleri gibi geleceğin yapı teknolojileri yer alıyor.' şeklinde konuştu.

Dijital dönüşümü yalnızca üretim hatlarında değil, müşterileriyle kurdukları tüm temas noktalarında deneyim odaklı bir perspektifle ele aldıklarını dile getiren Sela, bu kapsamda hayata geçirdikleri iDeal mobil uygulamasının kullanıcıların teknik bilgilere, ürün içeriklerine ve destek süreçlerine tek platform üzerinden, hızlı ve güvenilir biçimde ulaşmasını sağladığını söyledi.

Sela, dijitalleşme yolculuklarını güçlendiren bir diğer önemli adımın ise 'Müşteri Portalı' olduğunu anlattı.

Sipariş süreçlerinde sağlanan kolaylık, sevkiyat takibinin gerçek zamanlı izlenebilmesi ve ticari raporlara anında erişim gibi özelliklerin, iş ortaklarına önemli bir operasyonel verimlilik sağladığını ifade eden Sela, iDeal uygulamasıyla Müşteri Portalı'nın entegre çalışmasının, dijital temas noktalarını daha bütüncül bir yapıya kavuşturduğunu kaydetti.

'Sürdürülebilir pazarlara yönelik yatırım stratejilerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz'

Murat Sela, stratejik odak noktalarının 2026'da sürdürülebilirlik taahhütleri doğrultusunda küresel büyümeyi ve teknolojik dönüşümü hızlandırmak olacağını söyledi.

Gelecek dönemde çevresel ayak izlerini azaltacak ve operasyonel verimliliklerini artıracak projelere odaklanmaya devam edeceklerini vurgulayan Sela, sözlerini şöyle tamamladı:

'Bu kapsamda Solar (Fotovoltaik projeler) ve Atık Isı Geri Kazanım (WHR) yatırımlarımız hem enerji bağımsızlığımızı artırma hem de karbon emisyonlarımızı azaltma yolunda kilit rol oynayacak. Yeni nesil düşük karbonlu malzemeler ve döngüsel ekonomi modeline tam entegrasyon, geleceğe yönelik en önemli stratejik odak noktalarımız. Uluslararası alanda ise küresel çimento ihtiyacını yakından analiz ederek yeni ve sürdürülebilir pazarlara yönelik yatırım stratejilerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz.'