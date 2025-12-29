Ekmeğe zam mı geliyor? Türkiye Fırıncılar Federasyonu'ndan açıklama geldi

Yeni yılda ekmeğe zam gelip gelmeyeceğine ilişkin Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı'dan bir açıklama geldi. Balcı,"Zam yapmayı düşünmüyoruz" dedi ve 2026 yılının ağustos ayına kadar ekmeğin kilogram fiyatının aynı olacağını belirtti.

Abone ol

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, maliyet baskılarına rağmen vatandaşın temel gıdaya erişimini korumayı hedeflediklerini belirtti.

2026 YILININ AĞUSTOS AYINA KADAR ZAM YOK

Halktv'de yer alan habere göre Federasyon Başkanı Balcı, yeni yılın ilk sekiz ayı için fiyat istikrarı sözü verdi. Balcı, fırıncı esnafının planlamasını bu doğrultuda yaptığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"2026 yılında 8’inci aya kadar ekmeğin kilogram fiyatı 75 TL üzerinde olmayacak. Zam yapmayı düşünmüyoruz."