EKONOMİ

EPDK, elektrik piyasası yan hizmetler yönetmeliğinde değişikliğe gitti

EPDK, elektrik piyasası yan hizmetler yönetmeliğinde değişikliğe gitti

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik piyasası yan hizmetler yönetmeliğinde değişiklik yaptı.

EPDK'nin, Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, sekonder frekans hizmeti sağlamak üzere seçilmiş olan yan hizmet birimlerinin aynı zamanda dengeleme güç piyasası kapsamında dengeleme birimi olarak kayıtlı olması halinde bu durumda olan ve aynı zamanda dengeleme güç piyasası katılımcısı olan yan hizmet piyasa katılımcısı tüzel kişilere, sekonder frekans kontrol rezervi tutarına ek olarak dengesizlik geri ödemesi de yapılacak.

Öte yandan, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), her yıl en az 1 defa kapasite tedarik sürecine ilişkin Bakanlık tarafından uygun görüş alınmış olan ihale şartnamesini kapasite tedarikinin gerçekleşeceği günden en geç 90 gün önce internet sitesinde duyuracak.

Duyuruda asgari olarak hizmetin tedarik edileceği bölgeler, 1 yılı geçmeyecek şekilde belirlenen tedarik dönemi, sistemin kritik günlerde ihtiyaç duyacağı öngörülen talep tarafı katılımı kapasitesinin minimum ve maksimum değeri, kritik aylar, günler ve saatler, kapasite tedarik ihalesinin yapılacağı günü gibi bilgiler yer alacak.

Ayrıca duyuruda tedarik sürecine katılacak toplayıcılar tarafından teklif edilebilecek "Gün Öncesi Piyasasında ve Dengeleme Güç Piyasasında Asgari ve Azami Fiyat Limitlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar" uyarınca belirlenen azami fiyat limitinin yüzde 80’inden az olmayacak şekilde belirlenecek azami kapasite fiyatı, fiyat yapısı ve içeriği yer alacak.

