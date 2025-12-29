BIST 11.231
DOLAR 42,93
EURO 50,60
ALTIN 6.178,66
HABER /  EKONOMİ

Borsada takas işlemlerinin tarihi değişti!

Borsada takas işlemlerinin tarihi değişti!

Resmi tatil nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak. Borsada yarınki işlemlerin takası 2 Ocak Cuma günü, 31 Ocak Çarşamba günkü işlemlerin takası 5 Ocak Pazartesi günü gerçekleşecek.

Abone ol

1 Ocaktaki yılbaşı tatili nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak. Pay piyasasında yarınki işlemlerin takası 2 Ocak Cuma günü, 31 Ocak Çarşamba günkü işlemlerin takası 5 Ocak Pazartesi günü gerçekleşecek.

5 OCAK 2026 TARİHİNDE YAPILACAK!

Borsa İstanbul'da 1 Ocak Perşembe günü işlem gerçekleşmeyecek.

Öte yandan Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da (VİOP) endeks ve pay vadeli kontratlarda 1 Ocak 2026 tarihinde takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecek.

31 Aralık 2025 tarihli vade sonu işlemlerine ilişkin T+2 fiziki teslimat işlemleri 5 Ocak 2026 tarihinde yapılacak.

ÖNCEKİ HABERLER
EPDK, elektrik piyasası yan hizmetler yönetmeliğinde değişikliğe gitti
EPDK, elektrik piyasası yan hizmetler yönetmeliğinde değişikliğe gitti
Lezita, 2025'i yüzde 10 büyümeyle kapatmayı öngörüyor
Lezita, 2025'i yüzde 10 büyümeyle kapatmayı öngörüyor
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 65'e çıktı
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 65'e çıktı
TDK 2025 yılının kelimesi/kavramı seçti!
TDK 2025 yılının kelimesi/kavramı seçti!
Kosova'da erken seçim! Kurti zafer ilan etti
Kosova'da erken seçim! Kurti zafer ilan etti
Allianz Türkiye BES'te emekliliğe yaklaşan müşterileriyle bir araya geldi
Allianz Türkiye BES'te emekliliğe yaklaşan müşterileriyle bir araya geldi
Necip Uysal ve Mert Günok’un ardından Beşiktaş’ta iki veda daha
Necip Uysal ve Mert Günok’un ardından Beşiktaş’ta iki veda daha
Mantar toplamak için ormanlık alana gitti ölü bulundu
Mantar toplamak için ormanlık alana gitti ölü bulundu
500 bin konut için ilk kura çekimi bugün!
500 bin konut için ilk kura çekimi bugün!
Yola çıkacaklar dikkat! Peş peşe sefer iptalleri
Yola çıkacaklar dikkat! Peş peşe sefer iptalleri
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde bazı yollarda trafik yoğunluğu
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde bazı yollarda trafik yoğunluğu
Bakanlık 5 bin 265 markete ceza yağdırdı: 7 bin 233 üründe usulsüzlük
Bakanlık 5 bin 265 markete ceza yağdırdı: 7 bin 233 üründe usulsüzlük