Necip Uysal ve Mert Günok’un ardından Beşiktaş’ta iki veda daha

Beşiktaş, ara transfer döneminde kapsamlı bir kadro revizyonuna gitmeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlı ekipte Necip Uysal ve Mert Günok’la yolların ayrılmasının ardından, Jonas Svensson ile David Jurasek’in de takımdan gönderilmesi gündemde. Yönetimin, iki oyuncunun sözleşmesini feshederek kadroda yer açmayı planladığı ve bu hamlelerin ardından ilgili mevkilere takviye yapılacağı ifade ediliyor. Svensson ve Jurasek’le bu hafta içinde resmi vedalaşmanın gerçekleşmesi bekleniyor.

SVENSSON VE JURASEK DE GİDİYOR

Hürriyet'te yer alan habere göre Beşiktaş, ara transfer döneminde Jonas Svensson ve David Jurasek ile de yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Haberde, siyah-beyazlıların iki futbolcunun sözleşmelerini feshederek kadroda yer açmak istediği ve bu ayrılıkların ardından ilgili bölgelere transfer yapılacağı aktarıldı. Beşiktaş'ın hem Jonas Svensson hem de David Jurasek'le bu hafta içinde yollarını ayırmasının beklendiği ifade edildi.