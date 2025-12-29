BIST 11.259
DOLAR 42,93
EURO 50,59
ALTIN 6.178,57
HABER /  SPOR

Necip Uysal ve Mert Günok’un ardından Beşiktaş’ta iki veda daha

Necip Uysal ve Mert Günok’un ardından Beşiktaş’ta iki veda daha

Beşiktaş, ara transfer döneminde kapsamlı bir kadro revizyonuna gitmeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlı ekipte Necip Uysal ve Mert Günok’la yolların ayrılmasının ardından, Jonas Svensson ile David Jurasek’in de takımdan gönderilmesi gündemde. Yönetimin, iki oyuncunun sözleşmesini feshederek kadroda yer açmayı planladığı ve bu hamlelerin ardından ilgili mevkilere takviye yapılacağı ifade ediliyor. Svensson ve Jurasek’le bu hafta içinde resmi vedalaşmanın gerçekleşmesi bekleniyor.

Abone ol

Ara transfer döneminde kadrosunu köklü şekilde yenilemeyi hedefleyen Beşiktaş’ta ayrılacak isimler netleşmeye devam ediyor. Necip Uysal ve Mert Günok’la yolların ayrılmasının ardından, siyah-beyazlıların iki futbolcuyla daha vedalaşmaya hazırlandığı iddia edildi.

Beşiktaş'ta devre arası transfer çalışmaları devam ederken, kadro planlamasında önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Siyah-beyazlılarda daha önce Necip Uysal ve Mert Günok'un kadro dışı bırakıldığı ve yönetimin bu iki isimle vedalaşma kararı aldığı belirtilmişti. Ayrılık sürecinin bununla sınırlı kalmayacağı iddia edildi.

SVENSSON VE JURASEK DE GİDİYOR

Hürriyet'te yer alan habere göre Beşiktaş, ara transfer döneminde Jonas Svensson ve David Jurasek ile de yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Haberde, siyah-beyazlıların iki futbolcunun sözleşmelerini feshederek kadroda yer açmak istediği ve bu ayrılıkların ardından ilgili bölgelere transfer yapılacağı aktarıldı. Beşiktaş'ın hem Jonas Svensson hem de David Jurasek'le bu hafta içinde yollarını ayırmasının beklendiği ifade edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Mantar toplamak için ormanlık alana gitti ölü bulundu
Mantar toplamak için ormanlık alana gitti ölü bulundu
Tapuda yeni dönem! Bir dönem bitiyor MASAK devrede
Tapuda yeni dönem! Bir dönem bitiyor MASAK devrede
500 bin konut için ilk kura çekimi bugün!
500 bin konut için ilk kura çekimi bugün!
Yola çıkacaklar dikkat! Peş peşe sefer iptalleri
Yola çıkacaklar dikkat! Peş peşe sefer iptalleri
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde bazı yollarda trafik yoğunluğu
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde bazı yollarda trafik yoğunluğu
Bakanlık 5 bin 265 markete ceza yağdırdı: 7 bin 233 üründe usulsüzlük
Bakanlık 5 bin 265 markete ceza yağdırdı: 7 bin 233 üründe usulsüzlük
İsrail'in Somaliland planının arka planı ortaya çıktı
İsrail'in Somaliland planının arka planı ortaya çıktı
Sivil havacılıkta 2026'da uygulanacak idari para cezaları belli oldu
Sivil havacılıkta 2026'da uygulanacak idari para cezaları belli oldu
Fenerbahçe’de flaş karar: İrfan Can Eğribayat’ın yerine yeni kaleci
Fenerbahçe’de flaş karar: İrfan Can Eğribayat’ın yerine yeni kaleci
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 20 uzman yardımcısı alacak
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 20 uzman yardımcısı alacak
Gençleri tehdit eden bel ağrısı: Ankilozan Spondilit
Gençleri tehdit eden bel ağrısı: Ankilozan Spondilit
Kastamonu’da 274 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
Kastamonu’da 274 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı