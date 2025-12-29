Mantar toplamak için ormanlık alana gitti ölü bulundu

Antalya'nın Finike ilçesinde mantar toplamak için ormanlık alana gittikten sonra haber alınamayan kişinin cesedine ulaşıldı.Abone ol
Turunçova Mahallesi'nde Ramazan Karabıyık'ın (55) mantar toplamak için ormanlık alana gittiği ve geri dönmediği ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.
AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri bölgede dron yardımıyla arama çalışması yaptı. Ekipler, bir süre sonra ormanlık alanda Karabıyık'ın cansız bedenini buldu.
Karabıyık'ın cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Kurumu morguna gönderildi.