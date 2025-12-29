BIST 11.259
Bakanlık 5 bin 265 markete ceza yağdırdı: 7 bin 233 üründe usulsüzlük

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat ve etiket usulsüzlüğüyle mücadele kapsamında 30 büyükşehirde eş zamanlı denetim gerçekleştirdi. Sadece 4 gün süren operasyonda 1,2 milyondan fazla ürün incelenirken, binlerce ürün mevzuata aykırı bulunarak Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sevk edildi.

Ticaret Bakanlığı, perakende sektöründe adil ticareti tesis etmek ve tüketici haklarını korumak amacıyla başlattığı denetim seferberliğini sıkılaştırdı. Bakanlık tarafından 30 büyükşehirde yürütülen kapsamlı denetimlerin sonuçları, piyasadaki fiyat ve etiket ihlallerinin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

1.2 MİLYON ÜRÜN MERCEK ALTINA ALINDI

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan tarafından paylaşılan verilere göre, denetim ekipleri sahada rekor bir inceleme trafiği gerçekleştirdi. Operasyonun 4 günlük bilançosu şöyle açıklandı:

Denetlenen İşletme: 5 bin 265 market.
İncelenen Kalem: 1 milyon 209 bin 209 ürün ve fiyat etiketi.
Mevzuata Aykırılık: 7 bin 233 ürün için usulsüzlük tespiti.

HAKSIZ FİYAT ARTIŞI KURULU DEVREDE

Denetimler sırasında etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki farklar, gramaj oyunları ve haksız fiyat artışları tespit edilen ürünler için derhal idari işlem süreci başlatıldı. Mevzuata aykırı olduğu belirlenen kalemler, yüksek idari para cezası ve yaptırım kararları için Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sevk edildi.

"VATANDAŞIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Bakanlık açıklamasında, denetimlerin sadece büyükşehirlerle sınırlı kalmayacağı ve tüm ülke genelinde kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. "Adil ticaret" vurgusu yapılan açıklamada, piyasa dengesini bozan ve vatandaşın bütçesini doğrudan etkileyen spekülatif hareketlere karşı taviz verilmeyeceği ifade edildi.

