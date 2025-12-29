Emekliye yüzde 40 zam! AK Partili isim Erdoğan müdahale eder deyip öneriye açıkladı
Emekli zammı ne kadar olacak? 2026 asgari ücret rakamının belli olmasının ardından milyonlar şimdi ise emekli ve memur zammına kilitlendi. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği zam rakamlarında farklı tahminler de ortaya atılıyor. TGRT canlı yayınına katılan eski AK Partili milletvekilinden ise hem emekli zammı tahmini hem de çok konuşulacak bir öneri geldi. Vekil bize zam yapılmasın emeklilere "Yüzde 30 , en düşük emekliye de yüzde 40" zam yapılsın önerisi getirdi.
Emekli zammı için gözler ocak ayına çevrildi. Milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisi yeni yılda maaşlarına yapılacak zammı merakla bekliyor. Enflasyon rakamlarına bakılarak yapılan emekli zam oranı yüzde 12.3 civarında. Aralık ayı enflasyonu ile tam rakam ortaya çıkacak. Ekonomik kriz sürecinde ağır darbe alan emekli ise bu zam oranının üstünde bir iyileştirme bekliyor. Gözler de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrilmiş durumda. Emekliyi umutlandıran öneri ise TGRT canlı yayınında eski AK Partili milletvekilinden geldi. Ali Turan emekliye "Sayın Cumhurbaşkanımız yüzde 20'nin altında vermeyecektir" diyerek önerisini duyurdu.
EMEKLİ ÇOK ZOR DURUMDA
TGRT Haber canlı yayınında "Emekli zam oranı ne olacak?" sorusuna yanıt veren AK Parti Eski Milletvekili Ali Turan şu ifadeleri kullandı:
-"Geçen Barış Yarkadaş'la burada bir tahminde bulunmuştuk. Bize de biraz yine hakaret ettiler ama asgari ücretle ilgili söylediğimiz rakam çıktı. Şimdi tabii şu anda asgari ücret çok önemli. Emekçinin hakkı ama şimdiki söylenen de emeklinin hakkı. Şu anda emekliler çok daha zor durumdalar. Onu bir defa belirteyim. Hükümetimiz, devletimiz bu emeklilere, bu ömürlerinin son deminde en iyi, en fazla vereceği azamisini vermesi lazım. Asgarisini değil. Rakama gelince... Devlet imkanlarını kullanıyor. Asgari ücrette devletin tarafı yoktur. Devlet orada çalışanla çalıştıranın arasını buluyor. O arabuluculuk yapıyor. Ama burada devlet emekliye para verecek. Öyleyse tavanla asgari ile azaminin arasında bir uçurum var emeklilerde.
DEVLET NA KADAR VERECEKSE VERSİN...
-Özümü kastederek söylüyorum. Şimdi tabanla tavan arasındaki bu farkın biraz daha kapanabilmesi için devletimiz bu emeklilere bu yıl vereceği para devletin cebinden ne kadar para çıkacaksa o kadar para çıkması buradan Sayın Çalışma Bakanımıza ve hükümetimize bir de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak sadece bir AK Parti'nin taraftarı olarak değil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak da buradan bir çağrıda bulunuyorum.
"GEREKİRSE BİZE HİÇ YAPILMASIN"
-Tamam, ne bütçe ayrılmışsa o bütçeyi yukarıdan aşağı düşürerek şey yapsın, bu zam oranları tespit edilsin. Nasıl? En yüksek maaş alan işte kamuoyunda milletvekilleri yani bizlerin emekli maaşları söz konusu. En az zam bize yapılmak şartıyla hatta gerekirse bize hiç yapılmasın, yani en yüksek maaş alana hiç yapılmasın, en yüksek maaşa yapılacak zam da en düşük maaş alana yapılsın. Bu arada da bu şey kapansın.